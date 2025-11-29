Je li mu ovo suza u oku? Mikulića i kuma doveli na sud

Bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić i njegov kum Dragan Krasić dovedeni su pred suca istrage na Županijski sud u Zagrebu, koji će odlučiti o prijedlogu za određivanje istražnog zatvora. USKOK je nakon policijske prijave pokrenuo istragu i zatražio istražni zatvor za Mikulića osumnjičenog za primanje mita.

Mikulić je u četvrtak nakon razrješenja s dužnosti i uhićenja u lovištu u Sisačko-moslavačkoj županiji prenoćio u policijskom pritvoru, kao i s petka na subotu nakon ispitivanja u USKOK-a. Tužitelji su ispitali i trojicu njegovih suoptuženika, a u međuvremenu su istražitelji dovršili pretragu njihovih domova, ureda i automobila.

Uz Mikulića i Krasića, donedavnog načelnika Sektora za rudarstvo Uprave za industriju i rudarstvo Ministarstva gospodarstva, zbog sumnje u davanje mita osumnjičeni su vlasnici kamenoloma u Zagorju i Žakanju Goran Večković i Ivica Vugrinec koji ima i lanac mesnica. Oni su nakon ispitivanja pušteni na slobodu.

USKOK i policija Mikulića sumnjiče da je primio 190.000 eura mita koje je navodno podijelio s Krasićem. Mitom, odnosno novcem i mesom, poduzetnici su prema sumnjama istražitelja trebali osigurati 'postupanje inspektora i službenika tijela državne uprave u skladu s njegovim poslovnim interesima'.

Razgovore i sastanke osumnjičenika istražitelji su tajno nadzirani od rujna prošle godine pa su uspjeli snimiti i rekonstruirati dogovore o mitu, kao i predaju te podjelu novca.