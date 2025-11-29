USKOK objavio detalje istraga protiv Andrije Mikulića zbog sumnje na primanje mita

USKOK je objavio detalje istrage protiv Andrije Mikulića. Na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje je o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana i tri trgovačka društva zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela primanja mita i davanja mita.

U nastavku prenosimo priopćenje u cijelosti.

Osnovano se sumnja da su, u razdoblju od rujna 2024. do 29. listopada 2025. u Zagrebu, I. okr. kao glavni državni inspektor u Državnom inspektoratu Republike Hrvatske (dalje: DIRH), nadležan za upravljanje postupcima inspekcijskog nadzora zakonitosti istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina i zakonitog obavljanja djelatnosti rudarstva, te kao član Povjerenstva za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske (dalje: Povjerenstvo) i Stručnog povjerenstva za provjeru rudarskih projekata istog Ministarstva (dalje: Stručno povjerenstvo), II. okr. kao načelnik Sektora za rudarstvo u Ministarstvu gospodarstva Republike Hrvatske, nadležan za provođenje upravnih i stručnih poslova u vezi rudarske djelatnosti te kao predsjednik Povjerenstva i predsjednik Stručnog povjerenstva, znajući da Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske (dalje: Ministarstvo) po podnesenim zahtjevima V. i VI. okr. društva vodi više postupaka u vezi iskorištavanja mineralne sirovine za proizvodnju građevinskog materijala, u kojim postupcima Povjerenstvo odlučuje o osnovanosti zaprimljenih elaborata, a Stručno povjerenstvo prihvaća ili odbija ponuđena projektna rješenja, dok na odluke u postupcima davanja koncesije i utvrđivanja eksploatacijskog polja utječu i činjenice utvrđene inspekcijskim nadzorom koje u okviru svoje nadležnosti provodi DIRH, dogovorili s III. okr. - direktorom V. i VI. okr. društva da će, u zamjenu za plaćanje novčanih nagrada i isporuke drugih vrsta roba, osigurati da službeno postupanje DIRH-a i Ministarstva bude u skladu s poslovnim interesima III. okr., a time i njegovih društava.

Na davanje nagrade je III. okr. pristao budući da je u odnosu na V. okr. društvo, kao ovlaštenog koncesionara za jedno aktivno eksploatacijsko polje, u Ministarstvu bio u tijeku postupak pred Stručnim povjerenstvom za provjeru rudarskih projekata, kao i postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja te davanja koncesija, dok je za drugo aktivno eksploatacijsko polje u Ministarstvu u tijeku bio postupak pred Povjerenstvom za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina. Osim toga je u odnosu na VI. okr. društvo, kao ovlaštenog koncesionara, u tijeku bio postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja i postupci pred Povjerenstvom za treće i četvrto aktivno eksploatacijsko polje, kao i postupci radi utvrđivanja eksploatacijskog polja i davanja koncesija.

Sukladno postignutom dogovoru je III. okr. u više navrata I. i II. okr. isplatio najmanje 120.000,00 eura te im je isporučio veće količine svježeg mesa, a na traženje II. okr. je za njega i s njim povezane osobe dopremao drvnu građu i razni građevinski materijal. Zauzvrat je II. okr. davao stručne upute i dodatno izrađivao te prilagođavao i naknadno umetao dokumentaciju uz podnesene zahtjeve V. i VI. okr. društva i tako osigurao da službe Ministarstva postupaju i donose odluke sukladno poslovnim interesima III. okr. te V. i VI. okr. društva. Također je I. okr. planiranjem i praćenjem inspekcijskih aktivnosti osigurao da postupanje DIRH-a u inspekcijskom nadzoru djelatnosti iz područja rudarstva ne bude na štetu poslovnih interesa III. okr. i njegovih društava i time ne dovede do zapreka u ostvarivanju prava tih društava u postupcima koji su u Ministarstvu bili u tijeku.

Nadalje se osnovano sumnja da su u istom razdoblju I. i II. okr., u istim svojstvima, znajući da se po podnesenim zahtjevima VII. okr. društva u Ministarstvu vodi više postupaka u vezi iskorištavanja mineralne sirovine za proizvodnju građevinskog materijala, u kojim postupcima Povjerenstvo i Stručno povjerenstvo donose opisane odluke, a na odluke u postupcima davanja koncesije i utvrđivanja eksploatacijskog polja utječu i činjenice utvrđene inspekcijskim nadzorom koje u okviru svoje nadležnosti provodi DIRH, dogovorili s IV. okr. - osnivačem i prokuristom u VII. okr. društvu da će, u zamjenu za plaćanje novčanih nagrada i isporuke drugih vrsta roba, osigurati da službeno postupanje DIRH-a i Ministarstva bude u skladu s poslovnim interesima IV. okr., a time i VII. okr. društva.

Osim toga je II. okr. obećao IV. okr. da će Ministarstvo prihvatiti njegov prijedlog i pokrenuti postupak javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru radi davanja koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina te da će na tom javnom nadmetanju biti odabrano VII. okr. društvo.

Na navedeno je IV. okr. pristao, budući da je u odnosu na VII. okr. društvo, kao ovlaštenog koncesionara za jedno eksploatacijsko polje bio u tijeku inspekcijski nadzor DIRH-a, a u Ministarstvu je u tijeku bio postupak utvrđivanja eksploatacijskog polja i postupak pred Stručnim povjerenstvom za provjeru rudarskih projekata, dok je za drugo aktivno eksploatacijsko polje VII. okr. društvo bilo dužno ispuniti uvjete iz odluke Ministarstva o davanju koncesije i sklopiti ugovor o koncesiji.

Sukladno dogovoru je IV. okr. u više navrata I. i II. okr. isplatio najmanje 70.000,00 eura te im je isporučio veće količine svježeg mesa i suhomesnatih proizvoda. Kao protuuslugu je II. okr. davao stručne upute za pripremu dokumentacije VII. okr. društva i osigurao da službe Ministarstva postupaju sukladno poslovnim interesima IV. okr. i VII. okr. društva. Tako je osigurao da Ministarstvo prihvati povećanje najveće godišnje eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju koje je koristilo VII. okr. društvo te da se pokrene postupak javnog nadmetanja za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za istraživanje mineralnih sirovina u traženom istražnom prostoru tehničko-građevnog kamena. Jednako tako je I. okr. osigurao da postupanje DIRH-a u inspekcijskom nadzoru djelatnosti iz područja rudarstva bude u skladu s poslovnim interesima IV. okr. i VII. okr. društva te time ne dovede do zapreka u ostvarivanju prava tih društava u postupcima koji su u Ministarstvu bili u tijeku.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv I. i II. okr., dok za III. i IV. okr. nije bilo zakonske osnove za predlaganje istražnog zatvora", stoji u prioćenju..