Alan Ford napisao Mikulićevo uhićenje: Lovac postao lopina, u zatvoru će gledati Kum II

DA NE POVJERUJEŠ /

Na samom početku sjednice, to jest emisije, želim vam priopćiti da su scenaristi ove emisije s današnjim danom razriješeni svih dužnosti. Što će nam? Koji scenarij oni mogu bolje napisati od ovog šo nam piše ekipa iz Alan Forda. Odsad samo s njima surađujemo. Evo pogledajte što su pripremili za ovu epizodu - Inspektori su uhitili glavnog državnog inspektora.

Ajde vi recite tko bi se normalan toga sjetio. Da niži inspektori uhapse višeg. Najvišeg. Jer glavni državni inspektor je to. Bog! Otac! Sin i duh sveti svake inspekcije u državi. I čim mu prvi put dođe inspekcija on padne na inspekciji. Alan Ford, velim vam. Lik se inače zove Andrija Mikulić, ali to je manje bitno. S obzirom na to da ga je imenovao Andrej Plenković mogao se zvati i Pajo Patak.

Lovac postao lovina

Znači, on je izrazio želju da bude glavni državni inspektor i Andrej i ta stranka papaka, pardon pataka, je to uvažila. Da ne povjeruješ, ali eto velim vam Alan Ford sve ovo piše. Da vidimo što piše dalje: Glavni državni inspektor je uhapšen dok je bio u lovu. Dakle, mislio je da je lovac, a ono ispao lovina. I lopina ali OK, to mu ide uz posao, to i nije neka fora. Ali lako moguće i da nije uhićen u lovu nego u krivolovu, istraga će pokazati.

Da vidimo sljedeću Alan Fordovu lajnu. Aha, evo je. - prilikom uhićenja u lovu s njim su u lovu bili i njegovi odvjetnici koji su također lovci. Odvjetnici bi valjda prije nego što glavni državni inspektor strijelja divljeg vepra vepru pročitali njegova prava. Al evo Max Bunker, to je inače scenarist Alan Forda, se baš razmahao pa kaže - uz glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića uhićen je i njegov kum, Dragan Krasić, koji je u Ministarstvu gospodarstva dodjeljivao koncesije za kamenolome i rude. To je to, to je taj Alan Ford Coppola smisao za dobar scenarij. Jer kakva bi to bila kriminalna radnja u kojoj nema kuma.

Kum 2 u zatvoru

Dakle večeras imamo dva kuma u zatvoru, koji film će gledati? Normalno, Kum 2. Evo još - USKOK ih sumnjiči da su uzeli 120.000 eura mita a navodno su tražili 500.000. Kako je danas Black Friday, kumovi su valjda dali popust pa su bili zadovoljni i sa 120. Idemo dalje. Uz novac glavni državni inspektor za svoje usluge uzimao je i meso. Jer je vlasnik kamenoloma kojem je Mikulić gledao kroz prste istodobno bio i vlasnik mesnice. Da je bio vlasnik čarapane uzimao bi čarape. Ma uzeo bi ti i žvaku iz usta kad ničeg drugog ne bi bilo za uzeti. Inspektor je to. I to glavni. Državni!

Dakle imamo i lovinu i lopinu i kokošara. Kud ćeš bolje. Što je radio s tolikim mesom Alan Ford Coppola dalje ne piše ali možda je vježbao gađanje.

Više pogledajte u videu