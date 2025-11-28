U Samoboru počela adventska čarolija, a Baka Mraz otkrila zašto ju ne smijete propustiti

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'DOĐITE I UŽIVAJTE' /

Samo pola sata vožnje od Zagreba i Samobor ima svoju božićnu čaroliju. Klizalište, ukrašene ulice, bogat gastronomski, ali i glazbeni program. Poseban je naglasak na najmlađima - za koje je osmišljen dječji advent. Službeno otvorenje je danas - a adventska samoborska priča traje do Nove godine.

Reporterka RTL-a Maja Oštro Flis provjerila je ovu adventsku čaroliju i razgovarala s Ivom Pehar, direktoricom TZ grada Samobora.