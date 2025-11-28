FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa!
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DOĐITE I UŽIVAJTE' /

U Samoboru počela adventska čarolija, a Baka Mraz otkrila zašto ju ne smijete propustiti

Samo pola sata vožnje od Zagreba i Samobor ima svoju božićnu čaroliju. Klizalište, ukrašene ulice, bogat gastronomski, ali i glazbeni program. Poseban je naglasak na najmlađima - za koje je osmišljen dječji advent. Službeno otvorenje je danas - a adventska samoborska priča traje do Nove godine. 

Reporterka RTL-a Maja Oštro Flis provjerila je ovu adventsku čaroliju i razgovarala s Ivom Pehar, direktoricom TZ grada Samobora.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
28.11.2025.
21:04
RTL Danas
SamoborAdventBaka Mraz
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx