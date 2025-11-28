Dobra vijest za Hrvate u inozemstvu! Rodni list, diploma, registracija vozila – sve dostupno online

Put do domovnice, svjedodžbe ili rodnog lista, Hrvatima koji žive u inozemstvu - nikad brži i jednostavniji.

„Ako netko treba, primjerice hrvatski državljanin u Njemačkoj, obaviti posao putem elektroničke usluge ne mora sjesti u auto iz Münchena, Stuttgarta ili putovati u Hrvatsku i čekati na šalteru da bi podignuo dokument nego će iz topline svog doma, putem interneta, uz par klikova dohvatiti taj dokument.“ objašnjava Miljenko Hajnić, načelnik Sektora za interoperabilnost Ministarstva pravosuđa

Program namijenjen za 12 zemalja EU

Osobni dokumenti bit će dostupni Hrvatima koji žive u dvanaest zemalja Europske unije, uključujući Njemačku, Italiju, Grčku, Nizozemsku, Sloveniju, Estoniju, Cipar, Litvu, Maltu, Latviju, Portugal i Finsku.

Foto: Rtl Danas

„Osnovni cilj i smisao ovog projekta je da države članice mogu razmjenjivati podatke, ali i dokaze u određenim životnim situacijama ono što je bitno da je Hrvatska u implementaciji jedna od 5 najviše rangiranih država", ističe Nikola Modrušan, ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture

Ostale zemlje članice još nisu uspjele razviti sustav, no Grčka koja jest, već ističe prednosti.

Nils McGrath iz Europske komisije dodaje: „Cilj je olakšati studiranje u inozemstvu, olakšati povratak u Hrvatsku i nostrificiranje diploma. Želimo olakšati hrvatskim poduzećima širenje preko granica i pristup tržištima diljem Europske unije.“

Olakšavanje administrativnih procesa

Građanima će biti dostupno 21 usluga online, poput registracije vozila, prijave promjene adrese, zahtjeva za priznavanje diplome i prijave poreza na dohodak ili dobit. Modrušan navodi kako je projekt bio vrijedan skoro 15 milijuna eura, potrošenih na izradu svih procedura. Stručnjaci koji su deset godina radili na ovom rješenju ističu da će usluge značajno olakšati život građanima.

"Dok bi fizičkom obliku, do sada, to trajalo i nekoliko dana dok osoba dođe iz Njemačke dok stoji na šalteru i dok se vrati. Kad govorimo o uštedi - možemo reći nekoliko stotina do nekoliko tisuća eura po jednom postupku", dodaje Hajnić.

Na šalterima, zaposlenici više ne smiju tražiti dokumente koji već postoje u elektroničkom obliku u registrima unutar Unije. Ministar Damir Habijan ističe da Hrvatska predstavlja svijetli primjer u digitalizaciji javne uprave unutar EU.

" Mislim da smo i ovime dokazali kao država, kao Vlada kao ministarstvo ono što su prije 2-3 tjedna prilikom posjeta iz njemačke gospodarske komore spomenuli, a kada je u pitanju digitalizacija javne uprave, da smo po tom pitanju doista svijetli primjer unutar - EU.", kaže Habijan.

Pristup osobnim dokumentima preko interneta napokon bi mogao učiniti da gužve i čekanja na šalterima postanu stvar prošlosti.