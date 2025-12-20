Dragojević otkrio tko ga je gledao u kavezu: 'Hvala Bogu što sam ga učinio ponosnim'

SPEKTAKL /
FNC 26 - Hrvat u makljaži godine Crnogorcu otvorio glavu: 'Došao je u moj grad i prebio me. On je naš čovjek, pa neka misli tko god što hoće'
Dalibor Dragojević pobijedio je pred svojom publikom, na FNC 26 borilačkom eventu u Podgorici, Selvera Mahmića, a nakon meča dao je izjavu reporteru Net.hr-a Vehmiru Džakmiću.
"Pa, hvala Bogu, uživao sam. Drago mi je što je puno ljudi došlo zbog mene", rekao je pa otkrio:
"Ovaj meč sam pobijedio pred mojim ocem. Ovo je treći put da me gleda i hvala Bogu što sam pobijedio i učinio svog oca i trenere ponosnima i što sam se borio hrabro za svoju državu Crnu goru."