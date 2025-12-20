FREEMAIL
JEDVA ČEKAMO /

Forgy ukazao na problem i poslao veliku najavu: 'Radujem se tome'

FNC 26 gledajte na Voyo

20.12.2025.
19:25
M.G.
Sportski.net
Čelnik FNC-a Dražen Forgač progovorio je uoči početka FNC 26 eventa u Podgorici.

Otkrio je da i gledatelji u dvorani Morača ne poštuju sektore pa se pojavio mali problem.

"Uskoro počinje event, nema problema s tim, samo ljudi ne poštuju bitnu stvar, a to je da ne poštuju baš sektore", rekao je Forgy.

Govorio je i o FNC-ovom eventu sljedeće godine, u veljači u Munchenu koji predvodi borba prvaka teške kategorije Ivana Vitasovića koji brani pojas protiv Hatefa Moeila.

Druge borbe nisu poznate, a Forgač je otkrio da će neke biti obhjavljene baš na eventu u Podgorici.

"Drugu borbu ćemo najaviti tijekom eventa. Također je za titulu tako da se radujem tome. Uskoro ćemo objaviti sve više borbi. Danas zapravo ljudi saznaju ukupno još dvije borbe tako da ćemo znati tri borbe", otkrio je forgač, a u videu pogledajte sve što je rekao.

Dražen ForgačFnc 26München
