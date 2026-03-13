Erika Kirk ulazi u elitno tijelo američke vojske: Trump nastavlja s imenovanjima lojalista

Donald Trump imenovao je Eriku Kirk, udovicu ubijenog desničarskog aktivista Charlieja Kirka, u ključni savjetodavni odbor Američke zrakoplovne akademije, piše Guardian.

Kirk se tako pridružila nizu drugih pristaša predsjednika u odboru koji broji 16 članova. Prema službenim stranicama akademije, to tijelo "ispituje moral, stegu, nastavni plan, poduku, fizičku opremu, financijsko poslovanje, akademske metode i druga pitanja" te vojne ustanove za obuku smještene u Colorado Springsu.

Njezinog supruga, koji je ubijen iz vatrenog oružja tijekom govora na Sveučilištu Utah Valley, Trump je imenovao u isti odbor godinu dana ranije. Tu je funkciju ubijeni Kirk obnašao do svoje smrti.

Akademija se nije oglasila

Akademija nije službeno objavila imenovanje njegove udovice, ali je njezino ime već dodano na popis članova kao jedna od pet trenutačnih Trumpovih izabranika, uz jedno slobodno mjesto.

Ostale osobe koje je predsjednik imenovao u ožujku 2025. uključuju republikanskog senatora iz Alabame Tommyja Tubervillea te Dinu Powell, koja je u prvoj Trumpovoj administraciji bila zamjenica savjetnika za nacionalnu sigurnost.

Ostatak panela čine uglavnom članovi Kongresa iz obje stranke, uključujući još Kevina Cramera iz Sjeverne Dakote i Markwaynea Mullina iz Oklahome, koji je nedavno imenovan Trumpovim izborom za zamjenu smijenjene ministrice domovinske sigurnosti, Kristi Noem.

'Savršen izbor'

Glasnogovornica Bijele kuće, Olivia Wales, izjavila je kako je Erika Kirk "savršen izbor“ za nasljednicu svog supruga.

"Charlie Kirk je ponosno služio u odboru i nadahnjivao ne samo buduće generacije pripadnika oružanih snaga, već i milijune ljudi diljem svijeta svojom hrabrom kršćanskom vjerom, zalaganjem za istinu i dubokom ljubavlju prema domovini", izjavila je Wales.

"Erika Kirk nastavit će njegovu ostavštinu i bit će neustrašiva zagovornica najelitnijih zračnih snaga u povijesti svijeta, čiji ratnici čuvaju našu naciju sigurnom, snažnom i slobodnom", dodala je Wales.

Nastavila aktivizam pokojnog supruga

Nakon ubojstva supruga, Kirk je ostala aktivna u konzervativnoj organizaciji Turning Point USA, koju je on osnovao i vodio, preuzevši funkcije predsjednice i izvršne direktorice. Za srijedu je najavljen njezin nastup sa Sarah Huckabee Sanders, republikanskom guvernerkom Arkansasa i bivšom Trumpovom glasnogovornicom, na događaju u Little Rocku.

Ondje će promovirati program "Club America", čiji je cilj osnivanje podružnica Turning Pointa u svakoj javnoj srednjoj školi u toj saveznoj državi. Kirk, inače bivšu Miss Arizone, Trump je spomenuo i tijekom svog govora o stanju nacije na zajedničkoj sjednici Kongresa u veljači.

