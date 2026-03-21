Osam neriješenih misterija o paklu u Bibliji: Teološke rasprave o njima traju i danas

Koncept pakla duboko je ukorijenjen u zapadnoj kulturi. Sama riječ priziva slike vječne vatre, demona s trozupcima i beskrajne patnje za grešnike. Ta vizija, popularizirana kroz stoljeća umjetnosti, književnosti i propovijedi, čini se toliko jasnom i neupitnom da mnogi pretpostavljaju kako potječe izravno iz Biblije.

Međutim, pomnije iščitavanje svetih tekstova otkriva iznenađujuću istinu: Biblija je o toj temi zapravo vrlo nejasna, a moderna predodžba pakla rezultat je složenog povijesnog i teološkog razvoja koji traje gotovo 2000 godina.

Ono što danas smatramo "paklom" nije jedinstven, jasno definiran koncept u Svetom pismu, već sinteza različitih ideja, kulturoloških utjecaja i filozofskih struja, piše Grunge.

Od sjenovitog boravišta mrtvih u Starom zavjetu do vatrene doline iz Isusovih upozorenja, put do pakla kakvog poznajemo bio je dug i ispunjen teološkim raspravama koje traju i danas. U galeriji saznajte koje su to neriješene misterije o paklu.