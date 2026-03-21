FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RUŠI SVE REKORDE

Novi Usain Bolt? Australski tinejdžer ruši rekorde i oduševljava svijet atletike

×
Foto: CHAI/imago sportfotodienst/Profimedia

Tim je rezultatom srušio najstariji australski atletski rekord, onaj Petera Normana postavljen davne 1968. na Olimpijskim igrama u Meksiku

21.3.2026.
12:12
Sportski.net
CHAI/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Rijetko tko bude tako dobar u atletici da dospije na sve naslovnice, a još je rjeđe da ga se uspoređuje s legendarnim Jamajčaninom Usainom Boltom, ali upravo je oboje pošlo za rukom australskom tinejdžeru Goutu Goutu.

Mladić rodom iz Južnog Sudana ruši rekorde i osvaja svijet atletike. Iza svog uspona Gout ima nevjerojatne brojke. Vrhunac dosadašnje karijere bio mu je 2024. kada je na australskom školskom prvenstvu, kao 16-godišnjak, istrčao 200 metara za nevjerojatnih 20,04 sekunde. Tim je rezultatom srušio najstariji australski atletski rekord, onaj Petera Normana postavljen davne 1968. na Olimpijskim igrama u Meksiku. Normanovih 20,06 sekundi stajalo je netaknuto dugih 56 godina, sve dok se nije pojavio Gout.

No, tih 20,04 sekunde bilo je dovoljno da postane i najbrži šesnaestogodišnjak ikad, čime je prestigao upravo Usaina Bolta, koji je u istoj dobi bio gotovo desetinku sporiji s vremenom 20,13 sekundi. Gout je dio Dinka naroda u Južnom Sudanu, kojeg pojedini izvori navode kao najviši narod na svijetu. Upravo je ta visina najveća snaga šesnaestogodišnjeg Australca koji se, osim na 200 metara, natječe i na 100 metara.

Ondje mu je osobni rekord 9,99 sekundi.

Usain Bolt
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike