Novi Usain Bolt? Australski tinejdžer ruši rekorde i oduševljava svijet atletike

Rijetko tko bude tako dobar u atletici da dospije na sve naslovnice, a još je rjeđe da ga se uspoređuje s legendarnim Jamajčaninom Usainom Boltom, ali upravo je oboje pošlo za rukom australskom tinejdžeru Goutu Goutu.

Mladić rodom iz Južnog Sudana ruši rekorde i osvaja svijet atletike. Iza svog uspona Gout ima nevjerojatne brojke. Vrhunac dosadašnje karijere bio mu je 2024. kada je na australskom školskom prvenstvu, kao 16-godišnjak, istrčao 200 metara za nevjerojatnih 20,04 sekunde. Tim je rezultatom srušio najstariji australski atletski rekord, onaj Petera Normana postavljen davne 1968. na Olimpijskim igrama u Meksiku. Normanovih 20,06 sekundi stajalo je netaknuto dugih 56 godina, sve dok se nije pojavio Gout.

No, tih 20,04 sekunde bilo je dovoljno da postane i najbrži šesnaestogodišnjak ikad, čime je prestigao upravo Usaina Bolta, koji je u istoj dobi bio gotovo desetinku sporiji s vremenom 20,13 sekundi. Gout je dio Dinka naroda u Južnom Sudanu, kojeg pojedini izvori navode kao najviši narod na svijetu. Upravo je ta visina najveća snaga šesnaestogodišnjeg Australca koji se, osim na 200 metara, natječe i na 100 metara.

Ondje mu je osobni rekord 9,99 sekundi.

Australian sprint freak Gout Gout (now 18) just dropped a casual 10.00s 100m to open 2026.



Faster than Bolt at the same age. The future is named Gout Gout. u🏃‍♂️🇦🇺 pic.twitter.com/5AcRdWXngn — Hope (@MrMakiri) March 21, 2026

