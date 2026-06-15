Pronađeno tijelo zadnje nestale osobe iz tragedije u Splitskim vratim

Željko Kuštera, kapetan Lučke kapetanije Split, potvrdio je u ponedjeljak za Dalmaciju Danas da je locirano tijelo posljednje osobe za kojom se tragalo nakon sudara katamarana i jedrilice u nedjelju u Splitskim vratima.

"Locirano je tijelo nestale osobe. Ronioci su ga vidjeli u jedrilici i danas bi trebalo krenuti vađenje tijela i priprema za vađenje jedrilice", rekao je Kuštera, koji je među prvima jučer stigao na mjesto tragedije.

Ističe kako se mora poštivati protokol: "Prvo se mora izvaditi tijelo, a nakon toga se mora pripremiti jedrilicu za vađenje. Svi koji se bave morem znaju da se to mora odraditi na profesionalan način, da se ne bi ugrozilo ljude u operaciji. I dalje traje istraga, a mi smo tu samo da damo podršku Državnom odvjetništvu koje je preuzelo slučaj."

Podsjetimo, u teškoj pomorskoj nesreći koja se dogodila u nedjelju oko 11.30 sati život su izgubila četiri državljanina Češke.