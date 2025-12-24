Erika Kirk htjela poslati poruku mira, pa izazvala lavinu kritika

Erika Kirk, udovica ubijenog američkog konzervativnog aktivista i političkog komentatora Charlieja Kirka, izazvala je burne reakcije javnosti božićnom porukom emitiranom na Fox Newsu. Dok su joj pojedini gledatelji uputili riječi podrške i suosjećanja, dio javnosti oštro ju je kritizirao zbog detalja koji su poruku pretvorili u predmet rasprave.

Poruka mira i obitelji

U videoobraćanju objavljenom na Badnjak, Erika Kirk govorila je ispred božićnog drvca, poručivši gledateljima da se u blagdansko vrijeme okrenu odmoru, obitelji i vjeri. Naglasila je kako je blagdanska sezona često ispunjena bukom i stresom te pozvala ljude da pronađu vrijeme za tišinu, molitvu i najbliže.

Ipak, tijekom cijelog obraćanja u rukama je držala knjigu svog pokojnog supruga, objavljenu nakon njegove smrti, što je izazvalo lavinu kritika na društvenim mrežama. Mnogi su gledatelji istaknuli kako je isticanje knjige u božićnoj poruci djelovalo neprimjereno i neiskreno, smatrajući da se tragedija koristi za promociju.

Oštre reakcije na društvenim mrežama

Komentari koji su uslijedili bili su iznimno kritički nastrojeni, a pojedini korisnici poruku su nazvali „pažljivo upakiranim marketingom“. Neki su istaknuli da bi blagdani trebali biti vrijeme povlačenja i privatne tuge, a ne medijskih kampanja, dok su se čak i bivši pristaše Charlieja Kirka javno distancirali od načina na koji je poruka predstavljena.

Kritike su se dodatno pojačale nakon što je televizijski segment odmah prekinut promotivnom grafikom za knjigu, uz poziv na kupnju. Zbog toga su se mnogi zapitali je li riječ o iskrenoj božićnoj poruci i odavanju počasti ili o korištenju emocija i vjere u marketinške svrhe.

