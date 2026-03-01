Iranski projektili u akciji 'Istinito obećanje' jure prema američkim ciljevima: Ovo su pogođene baze

U značajnoj eskalaciji vojnog sukoba između Irana i SAD-a, Iran je pokrenuo niz raketnih i napada dronovima na američke vojne baze diljem Bliskog istoka. Iranski uzvratni udari uslijedili su svega nekoliko sati nakon što su američke i izraelske snage u subotu rano ujutro započele zajedničku vojnu operaciju.

U novoj fazi zaoštravanja sukoba, Iran je ispalio projektile prema zaljevskim arapskim državama, pri čemu je u Abu Dhabiju jedna osoba poginula, piše The Hindu.

Američki predsjednik Donald Trump je u videozapisu objavljenom na društvenim mrežama izjavio: "Naš je cilj zaštititi američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima".

Trump je ustvrdio da Iran nastavlja razvijati svoj nuklearni program te planira razviti projektile koji bi mogli dosegnuti teritorij SAD-a.

Usred napada, stanovnici pogođenih područja, osobito u Izraelu i Iranu, poduzeli su mjere kako bi se sklonili na sigurnija mjesta. Veleposlanstva Indije u Iranu i Izraelu izdala su upozorenje svojim državljanima da budu krajnje oprezni, izbjegavaju nepotrebna kretanja i ostanu u zatvorenim prostorima kad god je to moguće.

Koje su američke baze bile na meti?

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) pokrenuo je operaciju pod nazivom "Istinito obećanje 4", s ciljem, kako se navodi, gađanja ključnih američkih vojnih postrojenja na Bliskom istoku. Napadi su zahvatili sedam američkih vojnih baza u šest zemalja.

Popis baza koje su bile meta napada:

Al Udeid Air Base, Katar: Najveća američka vojna baza u regiji, koja služi kao ključno zapovjedno središte Središnjeg zapovjedništva SAD-a (CENTCOM). Katarske vlasti priopćile su da su presrele dolazne projektile proturaketnim sustavima.

Al Dhafra Air Base, Ujedinjeni Arapski Emirati: Američka zrakoplovna baza u Abu Dhabiju u kojoj je raspoređeno oko 5.000 američkih vojnika i napredna vojna oprema. Lokalni izvori navode da su se čule snažne detonacije te da se iz područja baze dizao dim.

#Iran/#USA/#UAE 🇮🇷🇺🇸🇦🇪: Iranian Forces reportedly launched Ballistic Missiles against Al-Dhafra US Air Base in Abu Dhabi, capital of United Arab Emirates. pic.twitter.com/vIjt4lvOZF — RSSD (@DaNiDel94594165) February 28, 2026

Ali Al-Salem Air Base, Kuvajt: Ova baza, poznata i kao „The Rock”, važna je za operacije američkog ratnog zrakoplovstva i nalazi se u blizini iračke granice. Svjedoci su izvijestili o eksplozijama i oglašavanju sirena za zračnu opasnost u okolici.

🇰🇼 Ali al-Salem Air Base in Kuwait, before and after being targeted by Iran. pic.twitter.com/UmX6fUMdMf — Cyrus Intel (@Cyrus_Intel88) March 1, 2026

NSA Bahrain, Bahrein: Pomorski objekt koji predstavlja ključno zapovjedno središte za regionalne operacije. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi dim iznad baze u Manami nakon raketnog udara.

Footage shows an Iranian Shahed-136 drone striking a radar at the U.S. Navy’s 5th Fleet base at Naval Support Activity (NSA) Bahrain.



Local Bahrainis are reacting positively to the strike and cheering as the drone targeted U.S. assets. pic.twitter.com/ee17QGRExT — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) February 28, 2026

Muwaffaq Al-Salti Air Base, Jordan: Nekoliko iranskih projektila pogodilo je ovu vojnu bazu ranije tijekom dana. Jordanska protuzračna obrana navodno je oborila dva projektila.

Muwaffaq al-Salti Air Base in Jordan was reportedly among the Western military facilities hit by Iranian missiles in Tehran’s latest retaliatory strikes. pic.twitter.com/mVSWwVlE2G — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) February 28, 2026

Ain Al-Asad Air Base, Irak: Lokalni izvori izvijestili su o dimu i eksplozijama u blizini ove baze u zapadnom Iraku.

Erbil Air Base, Irak: Baza je stavljena u stanje visoke pripravnosti te je, prema izvješćima, bila meta više raketnih napada iranske vojske.

