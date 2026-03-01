FREEMAIL
SIMBOL POŠTOVANJA /

Gesta koja je dirnula cijelu naciju: Poslušajte kako besprijekorno Kate Middleton priča velški

Gesta koja je dirnula cijelu naciju: Poslušajte kako besprijekorno Kate Middleton priča velški
Foto: Pool/i-Images/Eyevine/Profimedia

Video je snimljen u Windsoru i objavljen povodom nacionalnog blagdana Walesa

1.3.2026.
18:35
Hot.hr
Pool/i-Images/Eyevine/Profimedia
Britanska princeza od Walesa Kate Middleton (44), članica britanske kraljevske obitelji, objavila je videočestitku u povodu Dana svetog Davida i prvi put se javnosti obratila isključivo na velškom jeziku. Poruka je snimljena u Windsor Castle zajedno s princem Williamom (43), a upućena je građanima Walesa kao znak zahvalnosti za podršku i toplu dobrodošlicu. Ova gesta dio je šireg nastojanja kraljevske obitelji da dodatno ojača odnos s narodima unutar United Kingdom.

Poruka povodom nacionalnog dana

U dvominutnoj videoobjavi princeza zahvaljuje na potpori i ističe ponos zbog snažne zajednice i bogate kulture Walesa. Naglasila je da su ona i princ od Walesa princ William, britanski prijestolonasljednik, zahvalni na srdačnom prijemu koji im Velšani pružaju otkako nose svoje titule. 

Učenje jezika kao simbol bliskosti

Ovo je prvi put da je princeza cijelu javnu poruku izgovorila na velškom bez prelaska na engleski, što je u britanskim medijima protumačeno kao snažna simbolična gesta. Kraljevski promatrači ističu da se takvim potezima naglašava poštovanje prema regionalnim identitetima i tradicijama. Na društvenim mrežama brojni su korisnici pohvalili njezin izgovor i trud u učenju jezika koji ima sve veću vidljivost u javnom prostoru.

