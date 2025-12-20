Opasan azbestni otpad kraj kuća u Međimurju! Otac uhićenog za RTL Danas priznao: 'I ja sam vozio'

'NE MOŽEŠ TI NIŠTA TU...' /

Zbog ilegalnog odlaganja azbestnog otpada tik do kuća kod Podturna u Međimurju uhićen je 30-godišnji muškarac.Njega se sumnjiči da je s područja Slovenije dovezao i odložio oko 10 tona salonitnih ploča koje sadrže azbest.

Otac osumnjičenog Ivan Oršuš komentirao je: 'Tu su svi vozili tko kog ima kamione po noći. Par pute se spriječilo ali ne možeš ti ništa tu'.

Pred kamere RTL-a Danas priznao je da nije samo njegov sin odlagao otpad, već je i on. 'Sada samo krive sina i mene jer mu je kuća tu'. Na pitanje jeste li vi vozili, kaže 'nešto malo, svi su vozili, par paleta.... Nešto sam stavio tu', rekao je Oršuš.

Ilegalno je odloženo između 50 i 60 tona salonitnih ploča koje sadrže azbest.