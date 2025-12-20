Šprajc najavio iznenađenja: 'Bit će napeto kao u debelom crijevu na Božić popodne'

DJED MRAZ KRENUO NA PUT /

Emisija Stanje nacije donijela je posebno blagdansko izdanje, ujedno i posljednje u ovoj godini. Voditelj Zoran Šprajc je u samom uvodu najavio veselu i raskošnu atmosferu, uz bogato ukrašen studio, ali i iznenađenja za gledatelje.

Kako je istaknuo, za blagdanski ugođaj se nije štedjelo – ni na boru, ni na kuglicama, ali ni na nagradama koje će u emisiji biti dodijeljene osobama koje su, prema izboru emisije, najzaslužnije za Stanje nacije.

Šprajc je na početku emisije najavio i posebno izravno uključenje – iz saonica Djeda Mraza Blagdansko izdanje emisije donijelo je i osvrt na sve lijepe trenutke koji su tijekom godine grijali srca gledatelja. 'Bit će napeto kao u debelom crijevu na Božić popodne', najavio je Zoran Šprajc