Projektom Slavonija, Baranja i Srijem osigurano je pet milijardi eura

Gotovo 5 milijardi eura za 165 tisuća projekata u pet slavonskih županija osigurano je do sada Projektom Slavonija, Baranja i Srijem. 16 milijardi eura planirano je za Hrvatsku i u budućem financijskom razdoblju kroz europski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj pa kvalitetnim projektima treba privući i ta sredstva, naglašeno je na 20. sjednici Savjeta za Slavoniju održanoj u Iloku. Više u prilogu Bojana Uranjeka...