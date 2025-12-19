Eksplozivan rast broja oboljelih od gripe u Hrvatskoj, potvrđena dva smrtna slučaja

MASIVNI FNC 26 /
Kauboj naletio na kobru: Pogledajte uvod u glavnu borbu velikog pektakla u Podgorici
Eksplozivan rast broja oboljelih od gripe u Hrvatskoj - upozorava na to Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je potvrdio dva smrtna slučaja povezana s gripom i njezinim komplikacijama u našoj zemlji.
Broj prijava gripe raste neuobIčajeno brzo u posljednja tri tjedna, što je posljedica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. Podsjećaju i da je besplatno cjepivo sada dostupno svima, a ne samo rizičnim skupinama.