ŠTO SE DOGAĐA? /

Eksplozivan rast broja oboljelih od gripe u Hrvatskoj, potvrđena dva smrtna slučaja

Eksplozivan rast broja oboljelih od gripe u Hrvatskoj - upozorava na to Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji je potvrdio dva smrtna slučaja povezana s gripom i njezinim komplikacijama u našoj zemlji.

Broj prijava gripe raste neuobIčajeno brzo u posljednja tri tjedna, što je posljedica ranijeg početka sezonske cirkulacije virusa. Podsjećaju i da je besplatno cjepivo sada dostupno svima, a ne samo rizičnim skupinama.

19.12.2025.
20:15
RTL Danas
GripaVirus
