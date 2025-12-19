FREEMAIL
SAMO NA VOYO /

FNC Podgorica: 'Odmjerili se 'Kico' i Jaloviar'

Sutra kreće nova sezona Fight Nation Championshipa (FNC), a jedna od borbi spektakularne večeri u Podgorici bit će između domaćeg borca Crnogorca Milenka „Kice” Stamatovića i slovačkog borca Jozefa Jaloviara.

Sve o novoj sezoni FNC-a čitajte na portalu Net.hr.

Stamatović ima omjer 3-0-0 u FNC karijeri, dok mu je ukupni omjer 5-0-0. Jaloviar, s druge strane, ima omjer od pet pobjeda i četiri poraza u ukupnoj UFC karijeri, ali ovo mu je debi u FNC-u.

FNC 26 ekskluzivno gledajte u subotu na platformi VOYO od 18:30.

19.12.2025.
19:22
Sportski.net
Fnc 26
