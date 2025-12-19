Putin poslao oštru poruku Europi i optužio je za krađu: 'To je pljačka usred bijela dana'

POD KARTOM VELIKE RUSIJE /

Pod velikom kartom Rusije, kojoj su pripojene i 4 ukrajinske regije - Vladimir Putin je Europi i svijetu poslao oštre poruke. Na godišnjoj konferenciji za novinare i pitanja građana tvrdi da ih Europa pljačka, a Ukrajina za razliku od Rusije nije spremna na mir. I to je samo dio poruka, jer stiglo je više od dva i pol milijuna pitanja.

Europa je odlučila kako je htio. Nekoliko sati poslije - Putin opet prijeti - da tako i ostane.

"Krađa nije prikladan izraz. Krađa je tajno prisvajanje imovine, ali našoj zemlji to pokušavaju učiniti otvoreno. To je pljačka usred bijela dana. Pljačka. Zašto se ova pljačka ne može izvesti? Jer posljedice mogu biti teške za pljačkaše. Branit ćemo svoje interese, prvenstveno na sudovima. Pokušat ćemo pronaći jurisdikciju koja će biti neovisna o političkim odlukama", rekao je Putin. Više u prilogu...