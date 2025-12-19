Hrvati otkrili što bi pitali Putina: 'Spavaš li mirno?'

"To bi bila pljačka", tako je Vladimir Putin komentirao opciju financiranja Ukrajine korištenjem zamrznute ruske imovine kao pokrića za zajam Ukrajini za financiranje obrane. Jedna je to od poruka s Putinove godišnje konferencije za novinare koju je održao pred kartom proširene Rusije. Istaknuo je kako ne vjeruje da je Ukrajina spremna za mirovne pregovore, za razliku od Rusije koja je, kazao je, "spremna i voljna" mirno okončati sukob, na temelju načela koja je prošle godine iznio u Ministarstvu vanjskih poslova. Vezano uz zamrznutu rusku imovinu u Europi, Putin je obećao da će Moskva braniti svoje interese na sudu.

"Krađa nije prikladan izraz. Krađa je tajno prisvajanje imovine, ali našoj zemlji to pokušavaju učiniti otvoreno. To je pljačka usred bijela dana. Pljačka. Zašto se ova pljačka ne može izvesti? Jer posljedice mogu biti teške za pljačkaše", rekao je pa nastavio:

"Branit ćemo svoje interese, prvenstveno na sudovima. Pokušat ćemo pronaći jurisdikciju koja će biti neovisna o političkim odlukama", rekao je Putin.

Pitanja obrađuju ministarstva

Prvi put za godišnje je obraćanje korištena aplikacije preko koje su građani Putinu mogli postavljati pitanja. Stiglo ih je 2,6 milijuna, a glasnogovornik Kremlja je rekao kako pitanja obrađuju nadležna ministarstva i sam predsjednik.

