Uskoro počinje Putinov maraton: Hoće li na godišnjoj konferenciji spomenuti zajam za Ukrajinu?

Ruski predsjednik Vladimir Putin obratit će se javnosti na maratonskoj konferenciji za novinare na kraju godine.

Očekuje se da bi mogao komentirati rat u Ukrajini i poslati signal SAD-u i Europi o tome je li sklon miru ili nastavku sukoba.

Na događaju pod nazivom "Rezultati godine“, koji Putin u različitim formatima održava većinu godina od 2001., odgovara na desetke pitanja – o svemu, od rasta cijena i vlastite budućnosti do nuklearnog oružja i onoga što Kremlj naziva "specijalnom vojnom operacijom“ u Ukrajini.

Sudionici su morali proći testiranje na COVID – što je i dalje uobičajena praksa za sastanke koji uključuju Putina (73), nekoliko godina nakon završetka pandemije.

Ova konferencija dolazi i neposredno nakon što su čelnici EU-a u petak su odlučili posuditi novac za financiranje obrane Ukrajine u sljedeće dvije godine, umjesto da, zbog podjela, provedu bez presedana plan financiranja Kijeva ruskim državnim sredstvima.

Putin rat prikazuje kao prijelomni trenutak u odnosima sa Zapadom, za koji tvrdi da je nakon raspada Sovjetskog Saveza 1991. ponizio Rusiju širenjem NATO-a i zadiranjem u ono što smatra moskovskom sferom utjecaja.

