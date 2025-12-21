FREEMAIL
PANIKA NA LETOVIMA /

Eksplozija Muskove rakete ugrozila više od 450 ljudi: Detalji su jezivi, pogledajte snimke

Eksplozija Muskove rakete ugrozila više od 450 ljudi: Detalji su jezivi, pogledajte snimke
Foto: X/screenshot

Među ugroženima bio je i let kompanije JetBlue, čija je posada dobila obavijest da putovanje mogu nastaviti isključivo na vlastitu odgovornost

21.12.2025.
9:48
danas.hr
X/screenshot
Probni let letjelice Starship tvrtke SpaceX Elona Muska, koja je u siječnju eksplodirala manje od deset minuta nakon lansiranja, u opasnost je dovela više putničkih zrakoplova iznad Kariba, objavio je Daily Mail u nedjelju.

Dokumenti Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) pokazali su da je eksplozija te večeri predstavljala opasnost za tri leta jer je postojao rizik da se krhotine rasprše s neba. 

'Isključivo na vlastitu odgovornost'

Među ugroženima bio je i let kompanije JetBlue, čija je posada dobila obavijest da putovanje mogu nastaviti isključivo na vlastitu odgovornost.

Morao je intervenirati i kontrolor leta nakon što su se dva aviona previše približila jedan drugome. Isto tako, FAA je ustvrdila da SpaceX nije odmah nazvao službenu telefonsku liniju za kvarove, već da su kontrolori u Miamiju za krhotine doznali tek od pilota koji su se morali probijati kroz njih. 

Proglasili izvanredno stanje 

Tri zrakoplova ukupno su prevozila 450 ljudi i uspjela su sigurno sletjeli nakon što su proglasila izvanredno stanje zbog goriva i prošla kroz privremenu zonu zabrane letenja, izvijestio je Wall Street Journal (WSJ).

Kada je zrakoplovni kontrolor rekao jednom od pilota da će morati proglasiti izvanredno stanje kako bi sletio u San Juan, pilot je odgovorio: "U tom slučaju proglašavamo izvanredno stanje: Mayday. Mayday. Mayday". 

Podsjetimo, to je bio sedmi let SpaceX-a, nakon kojeg je Musk na platformi X objavio: "Uspjeh je neizvjestan, ali zabava je zajamčena". Posljednje uspješno lansiranje se dogodilo u listopadu, tijekom petog probnog leta. Šesti let, kojem je u studenom svjedočio i američki predsjednik Donald Trump, završio je pak kontroliranim slijetanjem u Meksički zaljev. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zašto samo Kosovo možda ima šanse ne izumrijeti? Elon Musk ima teoriju

Elon MuskSpacexStarship
