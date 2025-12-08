Totalni rat Muska i EU! Tehnološki milijarder Uniju usporedio s Četvrtim Reichom!

Dva dana nakon što je Europska unija izrekla veliku novčanu kaznu platformi X ta je društvena mreža ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom.

"Vaš račun za oglase je ukinut", napisao je u nedjelju voditelj proizvoda u X-u, Nikita Bier, kao odgovor na objavu Europske komisije kojom je najavila kaznu platformi od 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.

Bier je naveo da je s računa EU-a objavljen post koji "zavarava korisnike da pomisle da je riječ o videu i umjetno povećava doseg". Račun Europske komisije i dalje je vidljiv, kao i njezine objave, prenosi Dpa.

U međuvremenu je tehnološki milijarder Musk nastavio izražavati svoje neprijateljstvo prema "tiranskoj, neizabranoj birokraciji koja tlači stanovnike Europe".

Musk je podijelio korisnički komentar u kojem je Europsku uniju nazvao "Četvrtim Reichom", zajedno sa slikom zastave EU-a koja se ljušti i otkriva nacističku zastavu sa svastikom ispod nje.

EU je u petak objavila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima te nije transparentno dokumentirala oglase koji se prikazuju na platformi.

Komisija je navela da je iznos kazne razmjeran prekršaju. Musk je na X-u odgovorio pozivom na ukidanje EU-a.

Kazna je izazvala i reakciju američkog državnog tajnika Marca Rubija koji ju je nazvao "napadom na sve američke tehnološke platforme i američki narod".

