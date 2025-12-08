FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'TIRANSKA /

Totalni rat Muska i EU! Tehnološki milijarder Uniju usporedio s Četvrtim Reichom!

Totalni rat Muska i EU! Tehnološki milijarder Uniju usporedio s Četvrtim Reichom!
×
Foto: Brendan Smialowski/afp/profimedia

Nakon što je izrečena kazna za platofrmu X, Elon Musk ukinuo je oglase Europskoj komisiji

8.12.2025.
6:54
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Brendan Smialowski/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dva dana nakon što je Europska unija izrekla veliku novčanu kaznu platformi X ta je društvena mreža ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom.

"Vaš račun za oglase je ukinut", napisao je u nedjelju voditelj proizvoda u X-u, Nikita Bier, kao odgovor na objavu Europske komisije kojom je najavila kaznu platformi od 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.

Bier je naveo da je s računa EU-a objavljen post koji "zavarava korisnike da pomisle da je riječ o videu i umjetno povećava doseg". Račun Europske komisije i dalje je vidljiv, kao i njezine objave, prenosi Dpa.

U međuvremenu je tehnološki milijarder Musk nastavio izražavati svoje neprijateljstvo prema "tiranskoj, neizabranoj birokraciji koja tlači stanovnike Europe".

Musk je podijelio korisnički komentar u kojem je Europsku uniju nazvao "Četvrtim Reichom", zajedno sa slikom zastave EU-a koja se ljušti i otkriva nacističku zastavu sa svastikom ispod nje.

EU je u petak objavila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima te nije transparentno dokumentirala oglase koji se prikazuju na platformi.

Komisija je navela da je iznos kazne razmjeran prekršaju. Musk je na X-u odgovorio pozivom na ukidanje EU-a.

Kazna je izazvala i reakciju američkog državnog tajnika Marca Rubija koji ju je nazvao "napadom na sve američke tehnološke platforme i američki narod".

POGLEDAJTE VIDEO Francuske haubice i njemački tenkovi: Plenković i Anušić u velikoj nabavi oružja!

Elon MuskEuX
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'TIRANSKA /
Totalni rat Muska i EU! Tehnološki milijarder Uniju usporedio s Četvrtim Reichom!