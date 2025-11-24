Otkriće stranih agenata izazvalo žestoki politički cunami: 'Digitalni potres!'

Globalna platforma i društvena mreža X, nekada poznata kao Twitter, a u vlasništvu Elona Muska, koji je ujedno i najbogatiji čovjek na svijetu, izazvala je globalnu političku buru nakon što je nova opcija "O ovom računu" otkrila da iza nekih od najpoznatijih i najglasnijih MAGA online influencera u SAD-u ne stoje američki konzervativci, već strani akteri iz zemalja diljem svijeta - prije svega iz Afrike.

Ovaj alat, uveden kao nova mjera transparentnosti i borbe protiv lažnih računa, zapravo prikazuje informacije o točnoj lokaciji računa, načinu preuzimanja aplikacije, povijesti korisničkog imena i datumu izvornog stvaranja. Iako je bio namijenjen pomoći korisnicima da provjere autentičnost profila za koje su sumnjali da su lažni (tzv. "botovi"), pokazalo se da je također razotkrio cijelu globalnu mrežu računa koji su godinama oblikovali desničarski politički diskurs i izborne kampanje u Sjedinjenim Državama, a da nisu imali ikakve veze s američkim političkim prostorom - ili SAD-om općenito.

Korisnici X mreže odmah su počeli provjeravati popularne MAGA profile, od kojih su mnogi tvrdili da predstavljaju "glas američkog naroda", "američke domoljube" i "branitelje ustavnih vrijednosti". Pokazalo se da su neki od najutjecajnijih među njima registrirani u istočnoj Europi - uglavnom Bjelorusiji, Poljskoj i Slovačkoj, kao i Nigeriji, Indiji i drugim zemljama Azije. Račun "MAGANationX" privukao je najviše pažnje, predstavljajući se kao autentičan konzervativni glas na platformi s gotovo 400.000 pratitelja, ali nova značajka pokazala je da se vodi iz zemlje koja nema političke veze sa SAD-om. Slično tome, profil "IvankaNews", koji ima gotovo milijun pratitelja i svakodnevno dijeli sadržaj usmjeren protiv ilegalnih migracija i u korist Donalda Trumpa, označen je kao račun s lokacijom u Nigeriji.

'Politički cunami'

Ovo otkriće izazvalo je pravi "politički cunami" na društvenim mrežama, a posebno na liberalnom dijelu ove platforme, gdje su korisnici praktički slavili jer su dobili konkretan dokaz onoga na što su godinama upozoravali: strani akteri, razne 'bot mreže', infiltrirali su se u američki digitalni politički prostor i uspješno utječu na unutarnji narativ predstavljajući se kao domaći glasovi. Lijevi influenceri ovu situaciju nazivaju "digitalnim potresom" i "najvećim razotkrivanjem političke manipulacije u eri društvenih mreža", dok neki tehnološki stručnjaci tvrde da je ovo samo vrh ledenog brijega, jer se vjeruje da postoji daleko više računa koji koriste slične taktike za prikrivanje identiteta i lokacije - barem nekoliko desetaka tisuća, ako ne i preko sto tisuća.

S druge strane, sama X mreža priznala je da alat ima određene tehničke nedostatke, uključujući mogućnost korištenja VPN-a (mreže koja vam omogućuje skrivanje vaše stvarne lokacije na internetu), što znači da lokacija nije apsolutni dokaz podrijetla korisnika. Međutim, činjenica da se obrasci objavljivanja ponavljaju na stotinama računa, kao i da mnogi od njih imaju identične stilove pisanja i predloške objavljivanja, samo dodatno pojačava sumnju da se radi o organiziranoj operaciji. Analitičari kažu da te narudžbe ne moraju nužno imati političku motivaciju, već ekonomski interes. Na taj način strani politički interesi i stranci mogu profitirati od američkih političkih sukoba bez ikakvih posljedica za širenje dezinformacija ili destabilizaciju povezanog digitalnog okruženja. Ovo otkriće također postavlja ozbiljno pitanje: koliko američke online politike doista potječe iz SAD-a, a koliko je zapravo umjetno oblikovano od strane stranih pojedinaca čiji su motivi daleko od ideoloških?

