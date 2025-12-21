FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Alta Badia /

Filip Zubčić skija na jednoj od svojih najdražih staza

Filip Zubčić skija na jednoj od svojih najdražih staza
×
Foto: Boue Sebastien/imago Sportfotodienst/profimedia

Zubčić će po drugo postolje ove godine krenuti s 11. pozicije

21.12.2025.
9:45
Roko Silov
Boue Sebastien/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić od 10:00 skija na talijanskoj stazi Alta Badia. Ova je staza poprilično sretna za hrvatskog skijaša koji kreće sa startne pozicije broj 11 budući da je prije godinu dana na njoj završio četvrti, a 2023. treći. Zubčić će u Italiji pokušati izboriti drugo postolje ove godine nakon što je na stazi Beaver Creek u SAD-u bio treći.

 

                                                                        USKORO OPŠIRNIJE....
                                                      

SkijanjeFilip Zubčić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Alta Badia /
Filip Zubčić skija na jednoj od svojih najdražih staza