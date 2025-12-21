Filip Zubčić skija na jednoj od svojih najdražih staza

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić od 10:00 skija na talijanskoj stazi Alta Badia. Ova je staza poprilično sretna za hrvatskog skijaša koji kreće sa startne pozicije broj 11 budući da je prije godinu dana na njoj završio četvrti, a 2023. treći. Zubčić će u Italiji pokušati izboriti drugo postolje ove godine nakon što je na stazi Beaver Creek u SAD-u bio treći.

