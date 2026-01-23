FREEMAIL
TUŽNA VIJEST /

Umro je bivši basist Scorpionsa: 'Napustio je ovaj svijet mirno i okružen ljubavlju'

Foto: Rudi Keuntje/zuma Press/profimedia

Bivši basist umro je u četvrtak od raka

23.1.2026.
20:27
Hina
Rudi Keuntje/zuma Press/profimedia
Bivši basist njemačkog rock sastava Scorpions Francis Buchholz umro je u 71. godini, objavila je njegova obitelj u petak.  Glasnogovornik sastava Peter Lanz dobio je vijest o smrti basista od njegove kćeri. 

Svjetski slavan bend iz sjevernog njemačkog grada Hanovera razišao se s Buchholzom 1992. nakon spora, piše dpa. Posljednji album na kojem je radio bio je 'Crazy World' iz 1990., smatran jednim od najuspješnijih. Na ploči se nalazi i njihov najveći hit 'Wind of Change', neslužbena himna kraja hladnog rata

Bivši basist umro je u četvrtak od raka, stoji u Facebook objavi njegove obitelji u kojoj se dodaje da je „napustio ovaj svijet mirno i okružen ljubavlju”. 

„Naša su srca slomljena. Kroz svoju borbu s rakom bili smo uz njega, suočavajući se sa svakim izazovom kao obitelj – baš kao što nas je učio”. 

Scorpionsi su se na svom Instagram profilu oprostili od bivšeg kolege kao „dugogodišnjeg prijatelja”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SCORPIONS (@scorpions)

„Njegova ostavština u bendu će živjeti zauvijek, a mi ćemo ga se uvijek sjećati po mnogim dobrim vremenima koja smo dijelili”, stoji u objavi. 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Paris Hilton krenula u borbu protiv deepfake pornografije

TUŽNA VIJEST /
Umro je bivši basist Scorpionsa: 'Napustio je ovaj svijet mirno i okružen ljubavlju'