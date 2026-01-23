FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DA SVI ZNAJU /

Džomba razotkrio protivnika Hrvatske u novoj utakmici u kojoj nemamo pravo na kiks

Hrvatska rukometna reprezentacija u prvoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva pobijedila je Island, a u sljedećem kolu je čeka dvoboj sa Švicarskom. I u toj utakmici našim rukometašima treba pobjeda za ostanak u igri za plasman u polufinale.

A kakva je momčad Švicarska, u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet' objasnio je legendarni Mirza Džomba.

"Sigurno da će biti malo sporija utakmica. Oni igraju sustavno, dosta mirnije. Neće to biti trčanje, polukontra da nam vuku leđa. Tu ćemo morati biti stabilni, odlični u napadu. Isto jako teška utakmica, u igri je dva boda. Svi znamo da gubitkom bilo kojih bodova sve pada u vodu. Pada euforija, pada cijeli koncept", rekao je Džomba.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.1.2026.
20:33
M.G.
Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Mirza Džombašvicarska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx