Džomba razotkrio protivnika Hrvatske u novoj utakmici u kojoj nemamo pravo na kiks

Hrvatska rukometna reprezentacija u prvoj utakmici drugog kruga Europskog prvenstva pobijedila je Island, a u sljedećem kolu je čeka dvoboj sa Švicarskom. I u toj utakmici našim rukometašima treba pobjeda za ostanak u igri za plasman u polufinale.

A kakva je momčad Švicarska, u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet' objasnio je legendarni Mirza Džomba.

"Sigurno da će biti malo sporija utakmica. Oni igraju sustavno, dosta mirnije. Neće to biti trčanje, polukontra da nam vuku leđa. Tu ćemo morati biti stabilni, odlični u napadu. Isto jako teška utakmica, u igri je dva boda. Svi znamo da gubitkom bilo kojih bodova sve pada u vodu. Pada euforija, pada cijeli koncept", rekao je Džomba.