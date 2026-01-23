Pomoćnik izbornika nakon pobjede: 'Dagur dvije godine ne smije na Island, a EHF je bolestan'

Pomoćnik izbornika Denis Špoljarić bio je gost Ines Goda Forjan u RTL Sportu nakon velike pobjede nad Islandom.

"Odlična utakmica, borba do zadnje minute, stalno su nam puhali za vratom. Čestitam momcima na borbenosti, odradili su sve što smo se dogovorili. Nismo gubili lopte u napadu, vraćanje u obranu je bilo dobro. Imamo dvije povrede, ne znamo što je s njima, pregledi su ujutro. Imamo zamjene ako neće moći", kazao je Špoljarić.

Dagur je sigurno zadovoljan.

"Prezadovoljan. Nakon ovoga vjerojatno dvije godine nema pravo odlaska na Island, ali može biti kod nas", našalio se pomoćnik.

Švicarska je sljedeća.

"Vodili su cijelu utakmicu protiv Mađarske, na kraju neriješeno što nama odgovara. Igrali smo s njima nedavno, imaju dva tri nova igrača, imaju Portnera golmana. Odlična ekipa. Kada smo ih analizirali smo rekli da bi mogli biti iznenađenje. Još ćemo pogledati videe i spremiti taktiku".

EHF je složio raspored u kojem igramo dan za dan.

"To je bolesno, nije normalno. Ragbijaši imaju svakih sedam dana utakmicu. Ovo je isto kontaktni sport. Da sad pogledate dečke kako izgledaju, oni su ne mogu oporaviti u 24 sata. Tu bi se igrači trebali pobuniti i nešto napraviti jer nije normalno, zato se događa milijun ozljeda, ali mi tu ne možemo ništa", zaključio je Špoljarić.