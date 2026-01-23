Povremeni hrvatski reprezentativac: 'Taj čovjek dobije batina, ali ih i da. Malo je takvih'

Pobjedom protiv Islanda izjednačili smo se s njima po broju bodova na turniru i ostali u utrci za polufinale Europskog rukometnog prvenstva (pobjeda 30-29 u skupini II drugog kruga Eura). Već za dva dana hrvatsku rukometnu reprezentaciju čeka ogled sa Švicarskom, zeznutom reprezentacijom koja igra kao na baterije, pokazali su to u utakmici protiv Crne Gore kojoj su utrpali. Utakmica je bila sve samo ne jednostavna – puna oscilacija, borbe i nervoze, a uz Island morali smo se nositi i s kriterijem španjolskih sudaca. Unatoč svemu, uspjeli smo izaći kao pobjednici i to na sjajan način. Borben, požrtvovan, ratnički, onako kako to i karakterno dolikuje hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji.

'Ovo je definitivno Hrvatska kakvu želimo gledati'

Nakon poraza od Švedske bilo je teško imati jasna očekivanja, ali svi smo se nadali da ćemo odigrati jednu dobru utakmicu. Već sama odluka da se posegne za izmjenom u seriji pokazala je koliko smo još tražili pravu sliku momčadi i pokušavali pronaći ritam koji, nažalost, nismo uhvatili od početka turnira. Na kraju smo dobili Hrvatsku kakvu smo čekali, priželjkivali, kojoj smo se nadali. Dobili smo Hrvatsku koja s ovakvom igrom može do polufinala Europskog prvenstva...

"Ovo je definitivno Hrvatska kakvu želimo gledati, Hrvatska koja može do polufinala Europskog prvenstva", kazat će Halil Jaganjac, povremeni hrvatski rukometni reprezentativac, lijevi bek Rhein-Neckar Löwena iz Bundeslige. Jaganjac ima u klubu totalno drugačiju ulogu. Igra obranu, tranziciju i polukontru. Onda se mijenja. Na toj poziciji u Hrvatskoj igra Marko Mamić, Leon Šušnja koji rade fantastičan posao.

"Ne možemo svi biti u reprezentaciji, ali evo, naravno da kad dobijem šansu da uvijek dam sve o sebe i presretan sam kad igram za Hrvatsku. Trenutno u reprezentaciji nema mjesta za mene, svjestan sam toga i naporno ću i dalje trenirati ne bi li opet bio standardni član reprezentacije Hrvatske u rukometu. Realan sam, shvaćam situaciju, njihov sam najveći navijač i presretan sam za reprezentaciju kad god napravi rezultat", kazat će Halil Jaganjac.

'Mi i Skandinavci imamo međusobnu rukometnu averziju'

Halil Jaganjac je bio na širem Sigurdssonovom popisu, ali nije bio na pripremama. Zadnji put je bio prošle godine na okupljanju reprezentacije, ali tamo sredinom godine. Sad na ovom zadnjem nisam.

Rasmus Boysen, poznati danski rukometni analitičar, uoči Europskog prvenstva prognozirao je kako Hrvatska neće proći prvi krug turnira. Nakon toga je ublažio retoriku istaknuvši kako je mislio na to da Hrvatska neće do polufinala prvenstva, a sad nakon pobjede Rasmus Boysen je napisao na Xmreži: "Strast i posvećenost. Agresivnost i obrana. Maksimalna moć u napadu. Kuzmanović! Vatreni navijači".

THIS is the Croatia we like to see!



Passion and dedication

Aggressiveness and movement defensively

Max power offensively

Kuzmanovic!

The fans🔥



The handball nation, Croatia🇭🇷#handball — Rasmus Boysen (@RasmusBoysen92) January 23, 2026

"Naviknuo sam na to da je hrvatska rukometna reprezentacija, kad sam u njoj i kad nisam, da je izložena takvoj vrsti kritika. Kad je loše onda ništa ne valja, onda je sve katastrofa, onda smo razočarenja, a kad odigramo kako možemo, onda smo najbolji na svijetu, onda je TOP, onda je sve bajno i krasno. Mi igrači to ne volimo, ne volimo ni kad nas se diže u nebesa niti kad nas se žestoko kritizira, gazi, neću reći pljuje, ali naglašava da nije dobro, potencira takvo nekakvo razmišljanje, mišljenje. Igračima je uvijek najgore kad se ne pobijedi, kad se odigra loše, kad je loš dan. Protiv Islanda je pokazatelj da nam protiv Švedske nije bio dan, ali da je naša igra upravo ta kakva je bila protiv Islanda", priča Hali Jaganjac i dodaje:

"Imali smo i bolju obranu i bolji napad, kao i realizaciju i golmane, a kad te 4 stvari imaš bolje, jednostavno moraš i pobijediti. Na kraju tih +1 ne odražava stvarno stanje na terenu. Bili smo bolji od 1 do 60 minute i kontrolirali utakmicu od početka do kraja".

Vratimo se još na Rasmusa Boysena. Hrvatska je bivšem danskom rukometašu, reprezentativcu, promijenila mišljenje svojim nastupom protiv Islanda.

"Gledajte, nije relevantno pričati o jednoj osobi, jednoj individui koja komentira reprezentaciju, pogotovo zato jer je ta osoba Skandinavac i bit će pristran skandinavskim reprezentacijama i rukometu, a oni, znamo to jako dobro i sami, nas nikad nisu pretjerano preferirali, niti naš stil igre i našu reprezentaciju, ali mislim da je to obostrano. Imamo konstantno tu neku međusobnu averziju. Sad, što je rekao, što je napisao u svom predviđanju Rasmus Boysen, cijenjeni analitičar i bivši igrač, mi svi rukometaši znamo tko je i pratimo ga, ali opet sad uzet to ka srcu. Sljedeću utakmicu kad odigramo loše, on će opet promijeniti ploču. Njemu je to posao, on od toga živi. Mi se ne trebamo zamarati s tim, nego se fokusirati na sebe. Napravili smo prvi korak ka tom polufinalu. Jako važan i bitan korak. Anulirali smo dva boda koje je Island prenio iz prvog u drugi krug, poništili ih Islanđanima, osvojili smo mi dva boda i na krilima pobjede, sjajne izvedbe, trebamo gledati dalje".

'Srna i Maraš su bombardirali, a Cindrić dirigirao'

Što je bio ključ?

"Ta 5-1 obrana se posložila, za taj tip obrane, zone, treba neko vrijeme da proradi, da sve sjedne na svoje. Da se te kretnje usklade i nije za očekivati da igramo tu obranu 5 ili 10 minuta u jednoj utakmici i odmah očekivati da će sve savršeni funkcionirati. Danas smo veći dio igrali tu obranu i pokazalo se da kad je igramo kako trebamo i znamo, da tjeramo suparnika na greške. Čak i reprezentacije koji su tehnički potkovani kao Island. Oni ne rade inače puno tehničkih grešaka. Imaju igrače koji u klubovima igraju srednje vanjske, koji su nositelji Magdeburga. Island je individualno najviša klasa svjetskog rukometa. Viktor Gísli Hallgrímsson je sjajan golman, brani za Barcelonu, ali protiv Hrvatske nije pokazao ništa jer mu Hrvatska nije dozvolila da se razbrani. Svi šutevi hrvatskih reprezentativaca su bili razrađeni, kvalitetni, sigurni. Izvana je šut radio fantastično. Srna i Maraš su bombardirali, a Cindrić fantastično dirigirao. Stvarao im je poziciju za šut. Drugi igrači su svi popratili kad bi zatvorili naše šuteve. Krila sve što su dobila pospremila su u gol, Raužan je zabio važne golove. Obrana nam je bila fantastična".

Srna je po drugi put bio igrač utakmice za Hrvatsku na turniru, ali osim 6 golova, Srna je obavio strašan posao.

"Ljudi koji prate rukomet, mi igrači to razumijemo. To što je Srna zabio 6 golova, to je najmanja dobra stvar u svemu tome, najmanje dobrog. Taj čovjek je pčela radilica koji svakog svog suigrača čini boljim. Srna dobije batina, ali i da batina. Strašno se troši u obrani gdje je jako bitan. Igra u dva smjera. Trenutno je Zvone, usudim se to reći, još čim tim više što se vratio nakon ozljede direktno na prvenstvo, mučio se na početku s tim kondicijskim dijelom, vidjelo se da diše na škrge, ali se u kratkom vremenu vratio na svoju razinu. Zvonimir Srna je svjetska klasa na svojoj poziciji, to pokazuje iz utakmice u utakmicu. Malo je igrača u rukometnom svijetu kao Zvone Srna, koji u oba smjera podjednako dobro igra. Lijevi vanjski koji igra u dva smjera, u obrani igra u sredini, koji je stup obrane, takvog igrača svaki trener želi imati u svojoj momčadi. Takav je igrač potreban svakoj ekipi. Razumije igru, razigrava, navlači suparničke igrače, zabija. Ma, Zvone je čudo", zaključio je Halil Jaganjac.

