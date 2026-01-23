FREEMAIL
BEZ DLAKE NA JEZIKU /

Mandić opleo po EHF-u: 'Nije normalno što nam rade, ovo je već smiješno'

Matej Mandić danas je 'van stroja', a uoči utakmice otkrio je zadnje dogovore iz svlačionice RTL-ovoj Maji Oštro Flis

23.1.2026.
15:06
Sportski.net
Hrvatska rukometna reprezentacija kreće u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na redu je - Island. 

Matej Mandić danas je 'van stroja', a uoči utakmice otkrio je zadnje dogovore iz svlačionice RTL-ovoj Maji Oštro Flis

"Plan je pobijediti utakmicu. Island je izuzetno jak, stvarno ekipa sastavljena od jakih i dobrih individualaca. Ovo nam je jako dobar test, da vidimo gdje smo. Dobro smo se spremili. Imali smo trening, analizu, kratak je razmak, teško se pripremiti, ali vjerujem da smo spremni. Nadam se pobjedi. 

Gust je raspored, igraju se četiri utakmice u šest dana. Koliko je to sve naporno?

"Veliki je to napor, nije normalno što radi ovaj naš sport. Bude i smiješno igrati dvije utakmice zaredom na najjačem natjecanju, jačem o SP-a, stvarno smiješno, ali valjda će se u budućnosti i top popraviti i da će čelnici EHF-a i to srediti."

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori o utakmici Hrvatske i Islanda

