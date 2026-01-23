FREEMAIL
velika utakmica /

Hrvatska protiv Islanda, Sigurdsson iskreno: 'Zvučim kao da kmečim, ali to je činjenica'

Hrvatska protiv Islanda, Sigurdsson iskreno: 'Zvučim kao da kmečim, ali to je činjenica'
Foto: Tt News Agency, Tt News Agency/alamy/profimedia

Sigurdsson je uoči utakmice istaknuo i jednu važnu prednost Islanda

23.1.2026.
12:24
Vehmir Džakmić
Tt News Agency, Tt News Agency/alamy/profimedia
Hrvatsku rukometnu reprezentaciju čeka zahtjevan početak drugog kruga Europskog prvenstva. Protiv Islanda nema prostora za pogreške, a Švedska bi trebala ostati tek upozorenje, a ne mjerilo stvarne vrijednosti momčadi. U stožeru vjeruju da je poraz bio samo loš dan te da slijedi znatno bolje izdanje.

Dvoboj će imati poseban emotivni naboj za izbornika Dagura Sigurdssona koji će protiv Hrvatske igrati protiv sunarodnjaka. Pobjeda na otvaranju drugog kruga bila bi snažan poticaj u borbi za polufinale, iako će za to biti potrebna razina igre viša od one protiv Švedske. Sigurdsson je uoči utakmice istaknuo i jednu važnu prednost Islanda.

"Nažalost, ta razlika donosi prevagu. Zvučim kao da kmečim i prigovaram, ali činjenica je da tako nešto ide u korist momčadi koja ima više odmora. U istom smo hotelu s reprezentacijom Islanda. Kada smo mi došli oni su imali slobodan dan, a mi smo otišli u bitku sa Šveđanima i vratili se u hotel tek u ponoć", izjavio je izbornik Sigurdsson za islandski portal Visir.

POGLEDAJTE VIDEO: Leteći Kuzma, sjajni Palicka, iznenađenje Ivana i psovanje Dagura: Ovo su najbolji potezi utakmice

