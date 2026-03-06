Smrznuti grašak bit će preukusan ako ovo napravite: Većina ljudi ga priprema pogrešno

Smrznuti grašak praktičan je način da dodate malo zelenila svojim obrocima tijekom radnog tjedna, ali često će ispasti kašast ili bljutav ako ga ne pripremite pravilno. Mnogi ljudi ga kuhaju, ali grašak je prirodno slatko povrće, a kuhanje u vodi isprat će njegove prirodne šećere i učiniti ga dosadnim.

Umjesto toga, Emily Dixon, kuharica i osnivačica portala One Lovely Life, savjetuje svima koji kupuju grašak da ga pirjaju na malo maslaca kako bi istaknuli njegov okus i poboljšali teksturu.

"Najbolji način za pripremu smrznutog graška nije kuhanje, već pirjanje! Smrznuti grašak pirjajte u tavi uz jednostavne začine i dobit ćete najbolju teksturu i okus. Njam! To je moj omiljeni način pripreme", rekla je.

Recept za ukusni smrznuti grašak

Pirjanje graška pametniji je način njegove termičke obrade, jer kuhanje može uništiti mnoge njegove dragocjene vitamine te ga učiniti gnjecavim. Priprema u vrućoj tavi pomaže u očuvanju hranjivih tvari, dok povrću daje čvršću i privlačniju teksturu te ga lagano karamelizira i pojačava njegovu prirodnu slatkoću za bolji doživljaj okusa, piše Express.

Foto: Freepik

Sastojci:

Vrećica smrznutog graška

Jedna žlica maslaca

Jedan češanj češnjaka (sitno nariban)

Sol i papar

Priprema:

1. Otopite maslac u tavi na srednjoj vatri, a zatim dodajte grašak izravno iz zamrzivača bez odmrzavanja.

2. Grašak pirjajte šest do osam minuta, povremeno miješajući, dok ne omekša. Trebao bi postati jarko zelen kada je gotov, ali ako je hrskav, nije dovoljno kuhan.

3. U tavu dodajte naribani češnjak, sol i papar, a zatim miješajte 30 sekundi. Ako želite, možete dodati i druge sastojke poput soka od limuna, parmezana, vlasca ili, čak, prstohvat crvene paprike kako biste poboljšali okus graška.

4. Poslužite grašak odmah, a bit će slađi i ukusniji od bilo kojeg kuhanog graška koji ste ikada jeli. Međutim, možete ga spremiti za kasnije, ali imajte na umu da će se maslac stvrdnuti, ali je u redu otopiti ga ako želite podgrijati ostatke.

