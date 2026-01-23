Hrvatska traži iskupljenje nakon poraza od Švedske: Stari Dagurovi poznanici čekaju ih na Euru
Tekstualni prijenos utakmice Island- Hrvatska od 15:30 pratite putem portala Net.hr
NAJAVA
Hrvatska rukometna reprezentacija danas započinje nastup u drugom krugu Europskog prvenstva, a protivnik je Island,
zemlja koju dobro poznaje hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson. Nakon težeg poraza od Švedske u prvom dijelu natjecanja, fokus hrvatske momčadi sada je potpuno na skandinavskom suparniku.
U razgovoru za islandski Visir, Sigurdsson je prokomentirao nastup protiv Švedske:
"Jednostavno smo igrali loše i to iritira. Kad primiš gol u posljednjoj sekundi, to boli, ali kada igraš loše cijelu utakmicu, to stvarno frustrira."
Europsko rukometno prvenstvo gledajte na kanalima RTL-a i platforme VOYO.
Dagur je također priznao kako hrvatski tim još traži pravi ritam nakon dviju utakmica protiv Njemačke:
"Nije tajna da ne igramo kao prošle godine. Uvijek je zabavno vidjeti prijatelje u hotelu, ali sutra sam samo Hrvat i dat ću sve od sebe," zaključio je strateg. Sigurdsson je uoči susreta odlučio napraviti jednu promjenu, Dino Slavić ušao je u sastav dok se na tribine preselio Matej Mandić.
Utakmica protiv Islanda počinje u 15:30 sati, a prijenos je osiguran na RTL-u i platformi VOYO. Uvertira u susret počinje u 14:45 sati u emisiji Vrijeme je za rukomet, s analizama ključnih igrača i taktika.
Povijest međusobnih susreta ide na stranu Hrvatske – od 2004. godine Island je ostvario samo jednu pobjedu u 12 utakmica, dok je jedan dvoboj završio neriješeno. Ipak, Skandinavci se mogu osloniti na činjenicu da je njihova jedina pobjeda zabilježena relativno nedavno, na posljednjem Europskom prvenstvu 2024. godine, rezultatom 35-30. S druge strane, Hrvatska je slavila u posljednjem susretu između dviju reprezentacija, na Svjetskom prvenstvu prošle godine, rezultatom 32-26.
Islanđani su na Euru do sada briljirali s pobjedama protiv Mađarske, Poljske i Italije. Njihova okosnica čine osvajači Lige prvaka iz Magdeburga: Omar Ingi Magnússon, Gisli Thorger Kristjansson i Elvar Örn Jonsson, no Jonsson neće nastupiti zbog slomljene ruke i Viktor Hallgrímsson, vratar FC Barcelone i najbolji golman EHF EURO-a 2022., pokazuje iznimnu formu s obrambenim učinkom od 45 posto.
