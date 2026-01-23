FREEMAIL
DOZNAJEMO /

Dagur Sigurdsson priprema iznenađenje za svoje Islanđane: Reprezentaciji priključuje novo ime

Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

Današnji dvoboj između Hrvatske i Islanda počinje u 15:30 sati

23.1.2026.
10:52
Tonko Medvedec
Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
Hrvatska rukometna reprezentacija danas otvara svoj nastup u drugom krugu Europskog prvenstva susretom protiv Islanda, domovine hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona. Nakon težeg poraza od Švedske u Malmöu, kada je momčad izgubila s osam golova razlike (33:25), kako doznaje RTL Danas, Sigurdsson je odlučio unijeti promjene u sastav i povući s tribine Dinu Slavića umjesto Mateja Mandića u pokušaju da osvježi igru u nastavku natjecanja.

Poraz od Švedske ostavio je Hrvate bez bodova na početku glavne runde, a momčad je u tom dvoboju napravila niz pogrešaka: čak devet izgubljenih lopti, tri tehnička prekršaja i šest dvominutnih kazni. Sve su to detalji koji bi mogli biti presudni u borbi za plasman u polufinale.

Branko Tamše otkrio problematiku Hrvatske reprezentacije i objasnio kako slaviti protiv Islanđana

Povijest međusobnih susreta Hrvatske i Islanda uglavnom ide na stranu naših rukometaša. Od 2004. godine Island je ostvario tek jednu pobjedu u 12 susreta, dok je jedan dvoboj završio neriješeno. No, Skandinavci imaju razloga za optimizam jer je njihova jedina pobjeda zabilježena na posljednjem Europskom prvenstvu 2024., kada su pobijedili Hrvate 35-30. S druge strane, Hrvatska je revanš ostvarila na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu rezultatom 32-26.

Današnji dvoboj između Hrvatske i Islanda počinje u 15:30 sati, a prijenos će biti dostupan na RTL-u te putem platforme VOYO. Prijenos i uvertira u susret kreću već u 14:45 sati u sklopu emisije Vrijeme je za rukomet, koja će donijeti analize i najave ključnih igrača za ovaj važan susret.

POGLEDAJTE VIDEO: Branko Tamše u Maksanovom korneru analizira poraz Hrvatske od Švedske i priča o Euru u rukometu

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Dagur SigurdssonVrijeme Je Za Rukomet
Dagur Sigurdsson priprema iznenađenje za svoje Islanđane: Reprezentaciji priključuje novo ime