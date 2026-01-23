Hrvatska ne smije izgubiti! 'Islanđani su specifični, ključ za pobjedu je samo jedan'

Nakon bolnog poraza od Švedske u srijedu, pred hrvatskom rukometnom reprezentacijom je novi, ključni izazov na Europskom prvenstvu. Već u petak u 15.30 hrvatska rukometna repreezntacija izlazi na megdan iznimno neugodnoj reprezentaciji Islanda, a utakmica je to koja bi mogla odrediti sudbinu Hrvatske u borbi za polufinale. U novoj epizodi podcasta Net.hr-a "Maksanov korner", renomirani rukometni stručnjak i trener RK Trimo Trebnje Branko Tamše, detaljno analizira idućeg protivnika i nudi Hrvatskoj recept za pobjedu.

Što se dogodilo Hrvatskoj protiv Švedske? Branko Tamše analizira u Maksanovom korneru: 'Razlozi poraza leže u tri segmenta'

Hladni i opasni Islanđani: 'Mogu napadati 60 minuta jedan na jedan'

Branko Tamše upozorava da je Island sve samo ne lagan protivnik. Riječ je o momčadi koja gaji specifičan i izuzetno zahtjevan stil rukometa, a njihova najveća snaga leži u nevjerojatnoj upornosti i individualnoj kvaliteti.

"Islanđani su specifični u toj igri jedan na jedan. Oni praktički mogu napadati 60 minuta na taj način, a poneki igrači i deset puta zaredom ako treba. To im je forte", ističe Tamše, dodajući kako se radi o momčadi koja je dugo na okupu, ima odličnu tranziciju i vrlo dobre vratare.

Njihova igra je brza, hladna i ne praštaju pogreške, što su pokazali i u dosadašnjem dijelu prvenstva.

Za pobjedu protiv takvog suparnika bit će potrebna gotovo savršena partija Hrvatske. Tamše naglašava da je nakon teškog poraza najvažnije što prije "očistiti glave".

"Apsolutno treba prespavati, razmisliti, rekuperirati se i s novim elanom ući u pripremu za novu utakmicu. Jednim porazom još ništa nije izgubljeno", poručuje.

Recept za uspjeh leži u obrani i taktičkoj mudrosti

Ključ uspjeha, prema Tamšeu, leži u obrani. Hrvatska mora biti "kompaktna, čvrsta, jaka i udarna" jer će samo tako moći doći do dobrog rezultata. Protiv Skandinavaca, smatra, duboke obrambene formacije poput 5-1 ili 3-2-1 mogu biti dobar recept. Ipak, upozorava na rizik koji donose česte izmjene obrana-napad, jer bi zbog toga ponovno mogla patiti tranzicija.

"Tu treba naći optimalna rješenja. Uz dobar napad, što manje tehničkih grešaka, što bolji postotak šuta i što više raspoloženih igrača, to bi trebao biti recept. I naravno, bez nervoze", objašnjava Tamše. Umjetnost je, kaže, da stručni stožer pripremi igrače da u utakmicu uđu fokusirani isključivo na sebe i svoju igru.

Sigurðssonov dvoboj protiv domovine: 'Ima više aduta u rukavu'

Poseban začin ovoj utakmici daje činjenica da Hrvatsku vodi Islanđanin, Dagur Sigurðsson. Njegovo poznavanje islandskog mentaliteta i načina igre moglo bi biti presudan faktor.

"Ako tko poznaje Island, onda je to Sigurðsson, a isto tako i Islanđani poznaju njega. Tu su negdje 'al pari', iako ja mislim da svejedno više aduta u rukavu ima Dagur. On zna kako se njegovi, ajmo reći, Islanđani pripremaju i kako razmišljaju", analizira Tamše.

Bit će to, prema njegovim riječima, izuzetno interesantan taktički dvoboj samih izbornika, a ključno će biti kako će igrači njihove zamisli prenijeti na teren. Dodatni motiv Islanđanima sigurno će biti i želja da se "osvete" svom bivšem strategu za poraz koji im je nanio s Hrvatskom.

Na kraju, Tamše je dao i svoju prognozu.

"Iskreno se nadam i navijam za Hrvatsku da dobije tu utakmicu i ostane u borbi za polufinale. S druge strane, simpatizer sam islandskog rukometa, pa želim da pobijedi rukomet", rekao je, istaknuvši da će Hrvatska biti pod većim pritiskom zbog imperativa pobjede.

"Bit ću fer i reći ću 50-50. Tko bude bolji, neka pobijedi", zaključio je Branko Tamše.

