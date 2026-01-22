FREEMAIL
BOLAN PORAZ

Šveđani su srušili snove našim rukometašima, a evo što smo naučili iz toga

Šveđani su srušili snove našim rukometašima, a evo što smo naučili iz toga
Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

Izdvojili smo pet ključnih stvari koje je pokazala utakmica u kojoj je Švedska deklasirala Hrvatsku

22.1.2026.
17:05
Maj Gašparac
Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu je pretrpjela težak poraz od jednog od domaćina Europskog prvenstva, Švedske. Bio je to izravan obračun za prvo mjesto u skupini  kojemu su Šveđani nadigrali Hrvatsku, pobijedili s velikih osam razlike (33:25) i stigli do pobjede zahvaljujći kojoj u drugi krug prenose dva boda.

Naši rukometaši, s druge strane, tamo ne prenose niti jedan bod i put do polufinala će nam biti jako težak.

U nastavku smo izdvojili neke od najvažnijih stvari koje smo mogli naučiti iz te utakmice.

Prespora Hrvatska

U ovoj utakmici najviše je do izražaja došla najveća slabost hrvatske reprezentacije - sporost. Jednostavno nismo imali odgovora na brzu igru Švedske, kasnili smo s reakcijama u obrani i tu su nas kažnjavali. Bilo je prije utakmice jasno da će Šveđani nametnuti svoj (pre)brzi ritam, a kad se počelo igrati, naši rukometaši nisu imali odgovora. Puno su golova Šveđani postizali iz kontranapada ili polukontri jer se naša obrana nije stigla na vrijeme postaviti. Sporost u hrvatskim redovima bila je vidljiva i kada su Šveđani napadali na našu postavljenu obranu, jednostavno su uvijek bili korak ispred nas.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Veliki problem u napadu

Protiv Švedske Hrvatska je 'štekala' u svim segmentima. Uz već navedene probleme u obrani, bilo je jako puno poteškoća i u napadu. Jedini igrač koji je bio na razini u hrvatskim redovima bio je Zvonimir Srna koji je utakmicu završio sa sedam zabijenih golova. No, on nije mogao sam. Izostalo je učinak naših drugih strijelaca. Kapetan Ivan Martinović zabio je samo dva gola, a Luka Cindrić tek jedan. U napadu smo bili jednodimenzionalni i Švedska, koja je u vrhu europskog rukometa, bez poteškoća je to kažnjavala.

Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

Početničke pogreške

Hrvatska je protiv Švedske radila puno pogrešaka i to one koje jednostavno ne smije raditi na ovakvoj razini. Bili smo jako nervozni i izgubili smo fokus pa smo radili neshvatljive, početničke, pogreške. Bilo je tu isključenja zbog pogrešne zamjene igrača, igranje nogom i još nekih početničkih grešaka koje pokazuju da u ovoj utakmici nismo bili svoji. Goropadnim Šveđanima naše su naivne pogreške jako olakšale posao i na kraju su slavili rezultatom koji je za nas možda ponižavajući, ali je bio odraz stanja na terenu.

Foto: Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
Foto: Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

Razbranili Palicku

Andreas Palicka, švedski golman koji je bio najbolji pojedinac ove utakmice, branio je samo drugo poluvrijeme i u njemu apsolutno izludio naše rukometaše. 'Zaključao' je vrata i uništio hrvatskoj svaku nadu u mogući povratak. Maksimalno je iskoristio našu nervozu i branio nam je i šanse koje se jednostavno moraju koristiti na velikom natjecanju, poput šuteva iz situacija jedan na jedan ili s krila. Da s razumijemo, Palicka je fenomenalan golman, ali ovakvu predstavu mu je omogućila i hrvatska reprezentacija koja nije bila na razini.

Foto: Tt News Agency, Tt News Agency/alamy/profimedia
Foto: Tt News Agency, Tt News Agency/alamy/profimedia

Pozitivan 'bljesak'

Teško je iz utakmice poput ove sa Švedskom izvući puno toga pozitivno, ali ako nas nešto treba radovati to je karakter Hrvatske u prvom poluvremenu. Na krilima jako raspoloženog Srne u napadu i Dominika Kuzmanovića koji je skinuo neke teške lopte, Hrvatska se nije predavala i bila je borbeni suparnik koji je na odmor otišao sa zaostatkom od četiri gola minusa (17-14). U tom trenutku to je budilo nadu da će drugo poluvrijeme donijeti preokret. Nažalost, nije.

Foto: Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
Foto: Petter Arvidson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
POGLEDAJTE VIDEO: Leteći Kuzma, sjajni Palicka, iznenađenje Ivana i psovanje Dagura: Ovo su najbolji potezi utakmice

Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijašvedskaEuropsko Prvenstvo U RukometuAndreas PalickaDominik KuzmanovićZvonimir Srna
BOLAN PORAZ /
Šveđani su srušili snove našim rukometašima, a evo što smo naučili iz toga