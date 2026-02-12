FREEMAIL
VELIKO IZNENAĐENJE /

Je li ovo kršenje pravila u 'Gospodinu Savršenom'?

Je li ovo kršenje pravila u 'Gospodinu Savršenom'?
Foto: Rtl

Jedna od djevojaka nije kliknula s Gospodinom Savršenim. Želi promjenu

12.2.2026.
14:41

12.2.2026.
14:41
Hot.hr
Rtl
U novoj sezoni popularnog showa Gospodin Savršeni djevojke su podijeljene u dva tima - tim Petar i tim Karlo. Iako svaka kandidatkinja dolazi s jasnim ciljem, čini se da podjela u timove ne odgovara svima. Dok su se jedne koncentrirale isključivo na svog Gospodina Savršenog, druge su počele primjećivati da ih možda privlači Savršeni iz drugog tima.

Je li ovo kršenje pravila u 'Gospodinu Savršenom'?
Foto: Rtl

Djevojke iz Petrova tima otvoreno pitale svoju cimericu koje su joj namjere

"Moram priznati da sam počela primjećivati drugog Savršenog u prostoriji. Čula sam od djevojaka puno komentara u kući da bih možda bila kompatibilnija s njim", priznaje jedna kandidatkinja, otvarajući pitanje - mogu li se simpatije promijeniti? I mogu li se timovi zamijeniti?

Je li ovo kršenje pravila u 'Gospodinu Savršenom'?
Foto: Rtl

Napetost među djevojkama raste, a sumnje postaju sve glasnije. "Ona mi jedina odudara od ostalih djevojaka u tom timu. Ona mi tamo nekako ne pripada", komentira druga kandidatkinja. Kako će djevojke prihvatiti želje jedne od njih da se bori za naklonost drugog Gospodina Savršenog, I dijeli li Savršeni istu naklonost, pogledajte odmah u novoj epizodi na Voyo. 

Je li ovo kršenje pravila u 'Gospodinu Savršenom'?
Foto: Rtl

Hoće li granice timova početi nestajati i kako će na sve to reagirati Petar i Karlo? Sve to možete doznati u novoj epizodi Gospodina Savršenog. Ne propustite show od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

