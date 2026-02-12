Je li ovo kršenje pravila u 'Gospodinu Savršenom'?

U novoj sezoni popularnog showa Gospodin Savršeni djevojke su podijeljene u dva tima - tim Petar i tim Karlo. Iako svaka kandidatkinja dolazi s jasnim ciljem, čini se da podjela u timove ne odgovara svima. Dok su se jedne koncentrirale isključivo na svog Gospodina Savršenog, druge su počele primjećivati da ih možda privlači Savršeni iz drugog tima.

Foto: Rtl

Djevojke iz Petrova tima otvoreno pitale svoju cimericu koje su joj namjere

"Moram priznati da sam počela primjećivati drugog Savršenog u prostoriji. Čula sam od djevojaka puno komentara u kući da bih možda bila kompatibilnija s njim", priznaje jedna kandidatkinja, otvarajući pitanje - mogu li se simpatije promijeniti? I mogu li se timovi zamijeniti?

Foto: Rtl

Napetost među djevojkama raste, a sumnje postaju sve glasnije. "Ona mi jedina odudara od ostalih djevojaka u tom timu. Ona mi tamo nekako ne pripada", komentira druga kandidatkinja. Kako će djevojke prihvatiti želje jedne od njih da se bori za naklonost drugog Gospodina Savršenog, I dijeli li Savršeni istu naklonost, pogledajte odmah u novoj epizodi na Voyo.

Foto: Rtl

Hoće li granice timova početi nestajati i kako će na sve to reagirati Petar i Karlo?