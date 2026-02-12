Je li ovo kršenje pravila u 'Gospodinu Savršenom'?
Jedna od djevojaka nije kliknula s Gospodinom Savršenim. Želi promjenu
U novoj sezoni popularnog showa Gospodin Savršeni djevojke su podijeljene u dva tima - tim Petar i tim Karlo. Iako svaka kandidatkinja dolazi s jasnim ciljem, čini se da podjela u timove ne odgovara svima. Dok su se jedne koncentrirale isključivo na svog Gospodina Savršenog, druge su počele primjećivati da ih možda privlači Savršeni iz drugog tima.
Djevojke iz Petrova tima otvoreno pitale svoju cimericu koje su joj namjere
"Moram priznati da sam počela primjećivati drugog Savršenog u prostoriji. Čula sam od djevojaka puno komentara u kući da bih možda bila kompatibilnija s njim", priznaje jedna kandidatkinja, otvarajući pitanje - mogu li se simpatije promijeniti? I mogu li se timovi zamijeniti?
Napetost među djevojkama raste, a sumnje postaju sve glasnije. "Ona mi jedina odudara od ostalih djevojaka u tom timu. Ona mi tamo nekako ne pripada", komentira druga kandidatkinja. Kako će djevojke prihvatiti želje jedne od njih da se bori za naklonost drugog Gospodina Savršenog, I dijeli li Savršeni istu naklonost, pogledajte odmah u novoj epizodi na Voyo.
