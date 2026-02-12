Opasnost vreba za Valentinovo: Neke vrste popularnog cvijeća otrovno je za vaše ljubimce

Organizacija Blue Cross upozorava kako svakodnevne vrtne i kućne biljke mogu predstavljati stvarnu opasnost za naše pse. Dok neke mogu uzrokovati samo probavne smetnje, druge mogu izazvati daleko ozbiljnije zdravstvene probleme, osobito ako ih životinja pojede u većim količinama.

"Iako će većina pasa izbjegavati jesti opasne biljke, drugi će biti znatiželjniji, posebno mladi psi ili štenci. Budući da psi imaju tendenciju istraživati svijet ustima, mogu biti u opasnosti od lizanja, žvakanja ili jedenja otrovne biljke", objašnjavaju stručnjaci iz organizacije.

S obzirom na to da se u posebnim prilikama poput Valentinova cvijeće kupuje i poklanja više nego inače, vlasnici kućnih ljubimaca moraju znati koje je biljke najbolje držati podalje od ljubimaca.

Cvijeće koje predstavljaju najveću prijetnju

Iako je popis potencijalno opasnog cvijeća dugačak, stručnjaci izdvajaju nekoliko vrsta koje je često u buketima, a mogu biti vrlo toksične za pse i mačke.

Tulipani i narcisi

Stručnjaci ističu kako tulipani mogu nadražiti usta i želudac psa ako ih pojede.

"Većina pasa doživjet će samo slinjenje, mučninu i proljev, no srčani problemi i otežano disanje također su znakovi ozbiljnijih slučajeva trovanja tulipanima", navode. Slično kao i kod narcisa, lukovice su najotrovniji dio biljke i treba ih držati izvan dohvata pasa. Jednako su opasni i za mačke, pa je ključno držati ih podalje od svih kućnih ljubimaca.

Organizacija Blue Cross navodi da su i narcisi otrovni za pse ako pojedu cvjetove ili lukovice, ili ako piju vodu iz vaze u kojoj je bilo cvijeće. Simptomi trovanja narcisima mogu uključivati želučane tegobe i povraćanje, a možete primijetiti i da je pas vrlo pospan i nestabilan. Osim toga pas koji se otrovao narcisima može imati i napadaje.

Ljiljani

Brojne sorte ljiljana sadrže netopive kristale kalcijevog oksalata ili srčane glikozide, tvari koje su izrazito toksične za pse i mogu izazvati teške reakcije. Zbog toga je, piše Mirror, bolje biti siguran i izbjegavati ljiljane u domu i vrtu.

"Ako dobijete buket cvijeća koji sadrži ljiljane, izložite ga izvan dohvata svog psa, a nakon što uvene ga bacite", savjetuju stručnjaci. Ako imate mačke, preporučljivo je ljiljane u potpunosti držati izvan kuće jer se mačke često penju kako bi došle do cvijeća.

Amarilis i bršljan

Amarilis je živopisna biljka koja prirodno cvjeta u proljeće, ali se zbog svoje zadivljujuće crvene boje često nalazi u buketima. Iz Blue Crossa napominju da je svaki dio ove biljke otrovan za pse i mora se držati podalje od njih. Bršljan se također često koristi u cvjetnim aranžmanima, ali je otrovan i za pse i za mačke. Može izazvati povraćanje, bolove u trbuhu i prekomjerno slinjenje.

Što učiniti u slučaju trovanja

Ovo nije konačan popis, stoga je važno uvijek provjeriti je li cvijet ili biljka koju unosite u dom sigurna za vaše ljubimce. Ako vaši krzneni prijatelji pokazuju simptome trovanja, pametno je zabilježiti sve detalje o tome što je mogao konzumirati, kada je to pojeo, potencijalnu količinu te znakove koje ste primijetili. S tim informacijama odmah se obratite veterinaru.

