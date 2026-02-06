FREEMAIL
VELIKA TUGA /

Uginula mačka Ljubica, bila je simbol dvorane Pionir i Crvene zvezde. Oglasila se i Euroliga

Uginula mačka Ljubica, bila je simbol dvorane Pionir i Crvene zvezde. Oglasila se i Euroliga
Foto: Dusan Milenkovic/Pixsell

Mačka Ljubica godinama je bila zaštitni znak Pionira i KK Crvene zvezde. Najčešće se mogla vidjeti u hodniku i na ulazima u dvoranu. Bila je spokojna i pitoma, naviknuta na gužvu, buku i atmosferu velikih sportskih događaja

6.2.2026.
15:26
Magazin.hr
Dusan Milenkovic/Pixsell
Mačka Ljubica, dugogodišnji zaštitni znak dvorane Pionir i KK Crvena zvezda, uginula je, a vijest o njenom odlasku rastužila je sve koji su često boravili u ovom legendarnom sportskom prostoru.

Imala je 18 godina i s vremenom je postala neizostavan dio svakodnevice u i oko Pionira – nenametljiva, ali svima poznata prisutnost sportaša, zaposlenih i navijača. 

Foto: Dusan Milenkovic/Pixsell
Foto: Dusan Milenkovic/Pixsell

Najčešće se mogla vidjeti u hodniku i na ulazima u dvoranu, spokojna i pitoma, naviknuta na gužvu, buku i atmosferu velikih sportskih događaja. Za Crvenu zvezdu važila je kao amajlija Pionira – mala, ali stalna točka u prostoru bogate sportske povijesti.

Foto: Dusan Milenkovic/Pixsell
Foto: Dusan Milenkovic/Pixsell

Vijest o njenoj smrti brzo se proširila među onima koji su je godinama susretali, a na društvenim mrežama brojni su se oprostili od mačke koja je s vremenom postala dio identiteta dvorane, piše Kurir.

Odlaskom Ljubice, Pionir je ostao bez svog najtišeg, ali i jednog od najdražih stanovnika.

Tim povodom oglasila se i Euroliga.

"Zauvijek ćemo te pamtiti, Ljubice. Počivaj u miru", napisali su.

 

