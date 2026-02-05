Najdraži životni suputnici: Poslali ste tisuće fotografija, teška smo srca izdvojili njih 100

Mačke su već desetljećima među omiljenijim kućnim ljubimcima, poznate po neovisnosti, eleganciji i izraženom karakteru. S lakoćom pronalaze mjesto u domovima i svakodnevici svojih vlasnika, nudeći društvo, utjehu i zabavu. Njihova razigranost, ali i neovisnost, čine ih posebnim suputnicima u modernom načinu života.

Europska kratkodlaka mačka jedna je od najzastupljenijih u europskim kućanstvima, no njezin se status pasmine često zanemaruje. U javnosti se uglavnom doživljava kao obična domaća mačka. Pasmina se ističe visokom razinom inteligencije i izraženom znatiželjom. Istodobno, europska kratkodlaka mačka poznata je po stabilnom karakteru i snažnoj povezanosti s obitelji u kojoj živi.

Upravo ta posebna veza između ljudi i mačaka vidljiva je i u velikom odazivu čitatelja na naš poziv da nam pošaljete fotografije vaših ljubimica. Stiglo nam je nekoliko tisuća vaših fotografija. Na njima su mačke u raznim situacijama – od razigranih trenutaka do mirnih obiteljskih prizora, a mi smo prionuli izrazito teškom zadatku i teška srca izdvojili vaših 100 mezimica.

