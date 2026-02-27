Split puca pod pritiskom zbog preskupih stanova: Evo kako će država pomoći mladima

Na padinama Mosora, na području Korešnice, država će izgraditi 1140 stanova za priuštivo stanovanje. Lokaciju je s čelnicima Splita i Splitsko-dalmatinske županije obišao ministar prostornog uređenja Branko Bačić.

Riječ je o površini od 13 i pol hektara na kojoj će živjeti oko pet tisuća stanovnika. Detalji modela gradnje, rokovi i visina najamnine još nisu službeno objavljeni dok ne bude gotova sva potrebna dokumentacija.

Podatak da se upravo na Korešnici planira realizirati prvi veći projekt temeljen na novom zakonu o priuštivom stanovanju baca novo svjetlo na splitsko tržište stanova, gdje su cijene posljednjih godina neprestano rasle.

"Ono što mi želimo to je da cijena tih stambenih jedinica po metru četvornom bude 2.100 kvadrata, umanjena za 50 posto PDV-a, koju će plaćati budući vlasnik tih stambenih jedinica, ali u svim zgradama koje imaju više od 10 stambenih jedinica, 50 posto tih stambenih jedinica može ići u otkup, 50 posto za najam. Tih 50 posto jedinica za najam su trajno u najmu, one nikada neće moći biti otkupljene", rekao je Bačić.

Split vapi za stambenim jedinicama

Grad Split, kao i većina gradova, ima problem s viskom cijenama nekretnina. Potražnja nadmašuje ponudu, a stanova za dugoročni najam kronično nedostaje.

O svemu tomu razgovarali smo s agenticom za nekretnine s kojom smo bili stanu od 60-ak kvadrata koji je trenutačno na prodaju.

Kolika bi bila cijena stana ovog stana i što je sve u njega uključeno?

Cijena ovog stana je 5600 eura po metru kvadratnom, tu je uključen i sam namještaj. Zgrada je negdje iz 2014. godine, sve je još uvijek u jednom dobrom i očuvanom stanju.

Kakve su cijene? Jesu li porasle ili se smanjile ili pak stagniraju?

Zadnjih šest mjeseci mislim da stagniraju. Nije došlo do nekog povećanja cijena, niti do smanjenja.

Od koliko do koliko se kreću cijene najma?

Cijena manjih stanova, od nekih 35 kvadrata, kreće se od 650 eura naviše, ovisno o lokaciji i opremljenosti stana. Cijena dvosobnih stanova kreće se od 750 do 900 eura čak ako su luksuzno uređeni i dobro opremljeni. Naravno, ako imaju uključeno parkirno mjesto, to može još povisiti cijenu.

Kada razgovaramo o kupnji, kolika je tu cijena?

Cijena u Splitu se općenito kreće od 3800 do 4000 eura je najniža cijena po metru kvadratnom pa naviše. Do nekih 6000 eura idu cijene. Iznimka su jako dobre lokacije, poput Žnjana ili Meja, prvi red uz more, tu je cijena daleko veća. Već tu idemo preko 7000 eura, odnosno ovisno o tome koliko taj konkretan stan može postići.

Koji su najtraženiji stanovi?

Jednosobni i dvosobni stanovi su uvijek najtraženiji. Moguće čak i više dvosobni više nego jednosobni jer

jednosobni uvijek imaju višu cijenu po metru kvadratnom od većih stanova. Rekla bih da su dvosobni stanovi, od nekih 50 do 55 kvadrata najtraženiji.

Koliko će novi projekt na Korešnici rasteretiti Split i olakšati građanima?

To ćemo tek vidjeti, teško mi je davati neku prognozu, s obzirom da je stvarno veliki pritisak i velika je potražnja za stanovima, kako za kupnju, tako i za najam. Tako da ne znam koliko će tih 1000 i nešto stanova rasteretiti cijelu ovu situaciju i područje.

Što kažu ljudi koji kupuju stanove, jesu li ove cijene previsoke?

Naravno da jesu. Cijene su previsoke, ali nažalost ne vidimo tendenciju nekog pada cijena. Eventualno se dogodi neka korekcija cijena, ovisno o tome da li prodavatelju treba hitno prodaja ili ne ili će radije držati stan neko izvjesno vrijeme, dok ne vidi dokle to može ići.