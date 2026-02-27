Tramvaj iskočio iz tračnica i zabio se u izlog trgovine: Jedan mrtav, 39 ozlijeđenih

Tramvaj koji je prometovao Milanom iskočio je iz tračnica, nakon čega se zabio u izlog trgovine. Jedna osoba je poginula, a najmanje 39 ozlijeđenih. Prema dostupnim informacijama, žrtva je ostala priklještena ispod kotača tramvaja. Putnici su ispričali da su čuli neobičan zvuk ispod vozila prije nego što je tramvaj skrenuo s tračnica, ubrzao i udario u zgradu, piše The Sun.

Za sada nije poznato zbog čega je tramvaj iskočio iz tračnica u blizini središta sjevernotalijanskog grada, koji trenutačno održava Tjedan mode.

Foto: Screenshot 'x'/Alpha7021

Na mjesto nesreće upućeno je šest vozila hitne pomoći i jedno medicinsko vozilo. Vatrogasci su izvukli putnike iz tramvaja, no njihovo stanje zasad nije poznato. Timovi civilne zaštite postavili su šator za pomoć ozlijeđenima.

Vlasti su pokrenule istragu kako bi utvrdile uzrok nesreće. U incidentu je sudjelovao tramvaj tipa Tramlink, koji može primiti najviše 66 putnika. Dug je oko 25 metara i sastoji se od tri povezana vagona.

Riječ je o novoj floti koju je nabavila lokalna prijevozna tvrtka ATM, uz ulaganje od 160 milijuna funti. Ukupno 74 tramvaja tipa Tramlink ušla su u promet u Milanu 20. veljače, a planirano je da u sljedeće dvije godine zamijene starije modele.

Iz tvrtke ATM zasad nema službenog komentara.

POGLEDAJTE VIDEO: Najmanje 39 poginulih u stravičnom sudaru vlakova u Španjolskoj: 'Broj mrtvih nije konačan'