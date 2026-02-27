Hrvatski izvoz i industrija i dalje rastu: Evo kako Vlada pojašnjava ove pokazatelje

BDP U PLUSU /

Hrvatski BDP ponovno raste i to 20. kvartal zaredom. Prema podacima Zavoda za statistiku, rast je na godišnjoj razini 3,6 posto, što je znatno brže nego u prethodnom kvartalu kada je bio 2,3 posto. Rezultat je to ponajviše rasta investicija, osobne i državne potrošnje te EU fondova. Tako je rast domaćeg gospodarstva na godišnjoj razini i dalje znatno brži u odnosu na prosjek Europske unije gdje je jedno cijelo četiri posto.

"Naši glavni vanjsko-trgovinski partneri imaju dosta slab rast, govorimo o Njemačkoj, Italiji, Austriji i sličnim zemljama. U tim okolnostima činjenica da i u ovom kvartalu i bio pozitivan doprinos neto inozemne potražnje svjedoči i na neki način otpornosti i konkurentnosti hrvatskog izvoznoga sektora što je izrazito važno. Također, drago nam je vidjeti da je rastu pozitivno doprinijela prerađivačka industrija, ICT sektor to nam je također vrlo bitno", kaže Matej Bule, državni tajnik u Ministarstvu financija.