Nova zvijezda ZOO-a: Ime ovog bombončića izabrali su glasači

Američki zoološki vrt dobio je novu zvijezdu - bebu patuljastog nilskog konja Jelly Bin odnosno Žele bonbon. Ime su odabrali glasači nakon javnog natječaja. Maleno stvorenje postalo je internetska atrakcija, a privuklo je i mnoštvo posjetitelja u zoološki vrt. Inače, ta se životinjska vrsta smatra ugroženom pa je zbog toga veselje zbog ove prinove još veće.

"Mnogi nisu čuli za ugroženu vrstu patuljastog nilskog konja ili su čuli tek nedavno. Ova malena je toliko važna jer služi kao ambasadorica svoje vrste. Trenutačno je ona mamina mala sjena i preslatko ju je vidjeti jer je još mala beba pa istražuje sve i sve joj je novo. Vrlo je znatiželjna i prati mamu dok uči kako biti patuljasti nilski konj", objasnila je Danielle Hinderliter, edukatorica u Zoološkom vrtu u Litchfield Parku.