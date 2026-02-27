Uoči FNC spektakla u Brodu frcaju prijetnje smrću: 'Otkinut ću mu glavu'

VRUĆA TEMA /
Besek dao svoj sud o turbulencijama u Osijeku: 'Ja sam bio u toj situaciji davno i nije to lako'
Fight Nation Championship (FNC), najjača MMA promocija jugoistočne Europe, dolazi u Slavonski Brod. U subotu, 28. veljače 2026. godine, sportska dvorana Vijuš postat će epicentar regionalne borilačke scene, a sudeći prema rekordnom roku u kojem su ulaznice rasprodane, publiku očekuje večer za pamćenje.
Dan ranije održan je i podcast te ceremonijalno vaganje u kojem je Marko Bojković žestoko najavio svoju borbu.
"Želim ubiti svog protivnika. Bio sam loša verzija sebe. Nisam išao povrijediti čovjeka, a sad ću ići dati sve od sebe da mu otkinem glavu ili neki dio mesa. Mislim da neće dobro proći."