Šarić i ekipa na najtežem zadatku, u Zagreb stižu svjetski i europski prvaci

SPEKTAKL /

Hrvatsku košarkašku reprezentaciju u petak očekuje nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje se 2027. igra u Katru. U košarkaški centar Dražen Petrović u Zagrebu dolaze aktualni europski i svjetski prvaci - Nijemci. Ni jedna ni druga momčad neće moći računati na svoje NBA zvijezde, ali hrvatska reprezentacija bit će pojačana dolaskom Darija Šarića koji je prije 3 tjedna ostao bez kluba. Izabranicima Tomislava Mijatovića ovo će biti treća utakmica u ovim kvalifikacijama, a do sada su upisali pobjede protiv Izraela i Cipra. Plasman u daljnju fazu izborit će 3 od 4 ekipe iz svake skupine. Sve ulaznice za ovaj susret su rasprodane, a već u nedjelju ove dvije momčadi odigrat će i drugu utakmicu kada će Njemačka biti domaćin u Bonnu.