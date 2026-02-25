Truhan secirao cijeli fight card! Jednu borbu posebno istaknuo: 'Nekome će letjeti glava s ramena'

Uoči FNC 28 spektakla u Slavonskom Brodu, borbe će analizirati jedan od najcjenjenijih glasova regionalne scene. Prije nego što čujemo njegove prognoze, vrijedi se podsjetiti tko je Matej "DoKoske" Truhan, čovjek čije ime nosi težinu istinskog pionira.

Beskompromisni borac starog kova

Nadimak "DoKoske" savršeno opisuje stil koji ga je učinio jednim od stupova hrvatskog MMA. Karijeru je gradio u prestižnim organizacijama poput Final Fight Championshipa (FFC), gdje se borio i za pojas prvaka, te ruskog FNG-a. U profesionalnoj karijeri ostvario je deset pobjeda, od čega sedam razornim nokautima, a snage je odmjeravao s nekim od najvećih imena europske scene.

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

Vatrogasac u rukavicama i analitičar uz kavez

Malo je poznato da je Truhan po zanimanju profesionalni vatrogasac. Danas je to iskustvo pretočio u ulogu vrsnog analitičara i komentatora FNC-a, čije britke i stručne analize publika iznimno cijeni. Njegov uvid bit će ključan za razumijevanje priredbe u Slavonskom Brodu, gdje se pod golemim pritiskom u glavnoj borbi vraća Marko Bojković. Za početak nas je zanimalo što općenito misli o cardu u Brodu?

"Mislim da je to super event za starije fanove FNC-a jer ima puno 'klinaca' koji su se izgradili kroz organizaciju, amaterske turnire i Armagedon nekadašnji. Ima puno regionalnih mladih zvijezda i najvećih mladih talenata: Abramović, Ančić, Bojković i ostali. Ljudi s velikim zanimanjem prate te borce", rekao je za početak pa smo secirali svaku borbu koja će se održati u dvorani Vijuš.

Pisarić vs Senobio

"Grappler protiv udarača, očekujem da Pisarić to lagano uzima. To mu je prva borba na FNC-u i zato i je u prelimsima."

Kagirov vs Santos

"Mislim da je to relativno lagan meč za Kagirova. On je elitan hrvač, Brazilac je ofenzivni grappler, ali po meni nedovoljno kvalitetan da bi mogao uhvatiti neki ofenzivni submission. Kagirov je borac koji ima kvalitetu za biti na main cardu."

Aleksić vs Budinsky

"Veljko Aleksić se izgradio preko FON-a i samim time smatram da su ga zato stavili na main card i tamo mu dali priliku."

Ančić vs Sadiqpour

"Očekujem finiš u prvoj rundi od strane Ančića, ma da ima dobrog i kvalitetnog protivnika. Mislim da mu stilski odgovara. On je baš sve dao u MMA i mislim da će mu se to ponovo isplatiti."

Batur vs Martins

"Martin je svjestan da je u Varaždinu odradio možda i najlošiji meč u karijeri, a to mu je bila dobra prilika. Želi isprati taj gorak okus i vratiti se pobjedama. Ovo je zamjenski protiv, onaj koji je trebao prvotno biti je puno bolji, kompetitivniji. Očekujem da će to Batur bez problema pobijediti."

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

Abramović vs Alsina

"Po mom mišljenju, Tiriel ima najteži ispit u karijeri. Alsina je prekaljeni veteran s dugogodišnjim kickbox iskustvom na solidnom levelu. Svestrani je udarač koji može biti opasan ako ga ne pritisnete na zadnju nogu. Ako izađe iz prve runde protiv Abramovića koji je mlad i snažan udarač, mogli bi u tom slučaju gledati svašta. Čekamo da vidimo od Abramovića neki rat. "

Currie vs Strus

"Na našu publiku su relativno nepoznati. Okej, Strus je odradio taj jedan meč s Vrtačićem u Beogradu. Meč je bio slabije kvalitete pa ga ljudi vjerojatno nisu nešto bolje ni zapamtili. Currie je dugogodišnji član Cage Warriorsa od kuda je dosta šampiona otišlo u UFC i čak i tamo postali prvaci. Tko nametne svoj stil taj će i pobijediti. Pobjeda donosi i jednom i drugom puno, poraz dosta uzima. Puno je na ulogu..."

Karslidis vs Marjanović

"Ovo mi je favorit za borbu večeri. To jest, recimo ovako, ako ovaj meč ne uzme bonus za borbu večeri, onda će sigurno za nokaut večeri. Sjajno uparen meč, meni je ipak Marjanović favorit. Garantirano nekome leti glava s ramena..."

Kedveš vs Adriaanse

"Kedveš je spektakularan. Uzbudljiv je jer ima puno veći volumen nego prosjek njegove kategorije. Zato ga i zovu AK 40, nema praznog hoda. Bori se s borcem koji ima veliki volumen, ali je mlad i neiskusan borac. Očekujem pobjedu Kedveša, ali ne toliku rutinsku..."

Đurić vs Kikadze

"Po mom mišljenju je Đurić zaslužio co-main event u Brodu zbog svojih predstava, pogotovo u Areni Zagreb. Svaka borba je uzbudljiva, od starta radi, svestran je. Prava ljepota MMA-a se kod njega može vidjeti. Kikadze je specijalist hrvač, nezgodan. U nekim trenucima izgleda potpuno loše, ali ako vas ugasi sa svojom hrvačkom igrom, jako je nezgodno."

Ako ne želite propustiti nijedan FNC događaj, osigurajte pristup putem Voyo platforme! Godišnja pretplata donosi najveću uštedu!

Bojković vs Vulchyn

"Treba odabrati kategoriju u kojoj će raditi mečeve, ili 70 ili 77. Poznajem mu oca koji je prilično velik i vjerojatno mu je prirodno došla ta neka mišića masa. Treba se odlučiti za kategoriju i u njoj raditi. Protivnik je nezahvalan jer ima dosta loše rezultate u zadnje vrijeme, ali je kvalitetan. Pokrali su ga u Poljskoj i Španjolskoj. Forte mu je boks, a Bojkoviću to ne odgovara, vidjeli smo i Janičića i Desmaea. Ako će boksati na distanci, mogao bi doći u probleme", rekao je za kraj pa poručio:

"Jako se veselim komentiranju za RTL i Voyo jer želim da nas čuje i naša publika. Jako puno ljudi me pitali gdje nas mogu slušati, tako da sam jako sretan i nadam se da će naša publika biti zadovoljna."

POGLEDAJTE VIDEO: FNC stiže u Slavonski Brod, pripremite se za borilački spektakl