ZAPALILA ITALIJU /

Ukrala show! Bodo je slomio Inter, ali svi su na tribinama gledali što radi Valentina Miletić

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Boravak u Milanu nije bio rezerviran samo za nogomet

25.2.2026.
13:52
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
Večer UEFA Champions League na kultnom San Siro imala je i hrvatski potpis. Valentina Miletić javljala se iz Milana s travnjaka na kojem često radi Diletta Leotta, a još jednom je privukla pažnju elegantnim i odmjerenim izdanjem.

U srijedu je pratila susret Inter Milan i FK Bodø/Glimt, uz kratku poruku na društvenim mrežama: “Noć Lige prvaka”. Fotografije s terena brzo su izazvale niz pohvala pratitelja.

 

 

 

 

Za ovu prigodu odabrala je bež haljinu jednostavnog kroja i klasične salonke, uz prirodan make-up i raspuštenu kosu. Minimalistički, ali efektno – taman za reflektore i veliku europsku scenu.

Boravak u Milanu nije bio rezerviran samo za nogomet. Ondje je snimila i novi intervju za emisiju Druga strana medalje, ne otkrivši ime sugovornika.

Iako sve češće radi na velikim međunarodnim utakmicama, Miletić ostaje jedno od zaštitnih lica domaćeg nogometa, a njezin profesionalizam i smirenost donijeli su joj i strukovno priznanje za televizijsko novinarstvo početkom 2025. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavko Goluža za Net.hr otvoreno o dramatičnom trenutku koji je potresao hrvatski rukomet

Valentina Miletić
