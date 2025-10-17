Valentina Miletić poentirala: 'Zašto bi muškarac morao biti sposobniji od žene?'

U Poreču se i ove godine održava Sportfest. Događaj koji okuplja brojne djelatnike iz sporta koji govore o svojim iskustvima u sportu na koje su probleme nailazili i kako se nositi s problemima. Dio konferencije posvećen je i pitanju ravnopravnosti te pitanju žena u sportu. O tome su na panelu "GlasNE žene u sportu" pričale i poznate hrvatske sportske novinarke Valentina Miletić i Antonija Dujmović, kao i sportska komentatorica Tihana Nemčić-Bojić.

"U nekim državama žene u nogometnim TV studijima još shvaćaju kao ukras i vizualno obogaćenje emisije, kad pogledam emisije u Italiji i Španjolskoj, to je zaista poražavajuće i tad je bolje uopće nemati ženu u emisiji, rekla je Valentina Miletić na temu panela Glas(ne) žene u sportu, na Sport Festu u Poreču.

"Nije poanta toga da dovedemo više žena samo da ih bude, nego da razumiju materiju jer mogu pružiti puno više od izgleda i ne vidim zašto bi muškarac morao biti bolji ili sposobniji od žene. Nije mi bilo opterećenje takvo shvaćanje i stereotipi u javnosti, to me je motiviralo jer ljudi samo čekaju grešku u računaju da ne znaš ništa. Ipak, teže je držati razinu nego na počecima", dodala je Valentina Miletić.

'Samo nastojim govoriti o nogometu'

"Meni ta tema nije strana, probijanje granica jer to radim cijeli život kad sam se odlučila da ću se baviti nogometom. Nije ga bilo za djevojčice, pa sam morala s dečkima, osnivati ženski klub, tražiti nešto da bih dobila ono što sam htjela. To je moj posao i moja ljubav, život. Mi smo zemlja u kojoj je nogomet rezerviran za muškarce, oni s nogometom i na neki način bježe od žena. Razlozi su puno dublji zašto muškarci teško prihvaćaju da žena ulazi u njihov prostor koji im znači. Ne smetaju mi negativni komentari, razumijem ih. Samo nastojim govoreći o nogometu da prenesem točno što se događa", rekla je Tihana Nemčić-Bojić kako prenosi 24sata.

Nemčić-Bojić je doktorirala na temu nogometa, a široj hrvatskoj javnosti se predstavila prije nekoliko godina kada je za HRT komentirala utakmice Lige prvaka što je zbog svoje stručnosti izazvalo oduševljenje među gledateljima. Zanimljiva je i činjenica da je jedno vrijeme radila kao pomoćnica bivšem hrvatskom reprezentativcu, a danas treneru - Danijelu Pranjiću.

Valentina Miletić koju su često kritizirali zbog načina odijevanja kazala je kako je negativni komentari ne diraju previše, te kako joj je ponekad žao nekih muškaraca:

"Muškarci bježe od pojave ženske osobe u nogometnom svijetu, ali, evo, moje sestre prenesu mi komentare s društvenih mreža "neka ide kuhati", a ja, zapravo, i volim kuhati i kuham dok gledam nogomet. Razumijem zašto muškarci imaju otpor jer im je nekima teško u životu i žao mi ih je. Čak sam i njima sličnija nego ženama jer meni je nogomet život i nemam problem s ružnim komentarima", navela je Miletić...

Projekt ravnopravnosti

Na Sportfestu je također bilo i drugih gostiju. Na tematskom panelu "Snaga, pokret, inspiracija" gošće su bile europske juniorske prvakinje u atletici - sedmobojka Jana Koščak i bacačica koplja Vita Barbić te paraolimpijac Velimir Šandor. Vrlo spontano mlade hrvatske atletske uzdanice govorile su o fizičkoj i mentalnoj snazi, motivaciji i inspiraciji, o tome kako sport utječe na njihove živote. Istaknule su važnost potpore trenera, obitelji i prijatelja. Osvrnule su se na i nedavno osvojene zlatne medalje, te "otkrile" planove i ciljeve za budućnost, navode sa službene stranice Hrvatskog olimpijskog odbora.

Na konferenciji bi također trebao biti predstavljen i projekt "Glas žena u sportu" Hrvatskog olimpijskog odbora koji usmjeren na izjednačavanje tretmana sportaša i sportašica u medijima, smanjivanje rodnih stereotipa i seksizama prilikom praćenja sportašica u medijima, uz isticanje njihovih sportskih ostvarenja i rezultata, naglasak je stavljen i na njihovu što kvalitetniju komunikaciju s medijima.

Sutra je nastavak konferencije na kojoj će biti održan drugi panel "Glas žena u sportu" na kojemu bi trebale gostovati predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova u sportu Morana Paliković Gruden i direktorica Ureda za odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Mia Baćić.

